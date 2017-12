El alcalde espera que el conflicto del ruido quede solucionado esta semana

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confió ayer en que el conflicto por el ruido en los colegios de la capital quede solucionado esta misma semana. Una salida que queda pendiente del recurso de reposición que la Junta de Andalucía ya anunció a las dos multas de 12.000 euros cada una impuestas por el área municipal de Medio Ambiente por el exceso de ruido detectado en dos centros educativos: el Revello de Toro y el Lex Flavia. La comunicación de estos expedientes sancionadores hace un par de semanas motivó que la Delegación de Educación se negase a firmar el convenio negociado que permitirá ampliar hasta las 22:00 el horario en el que los clubes deportivos pueden realizar actividades extraescolares en los colegios e institutos.

Sobre ello, De la Torre confió en que el recurso "esté planteado en términos que permita al Ayuntamiento buscar una salida al tema de esas sanciones". "Espero que pueda tener la tramitación rápida que permita tener esa solución", dijo. No obstante, insistió en que la firma del acuerdo se podría haber producido con independencia de las multas.

Sobre las protestas previstas para el sábado por parte de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga, con la paralización de la actividad, el regidor dijo esperar que la concentración "se haga sí o sí, pero sea no tanto de protesta, sino de celebración y de alegría porque el tema quede resuelto". Asimismo, fue claro al señalar que en este momento los clubes sí pueden seguir practicando deporte en los colegios, pero hasta las 20:00. "El convenio es muy bueno, estén las sanciones o no; porque las sanciones lo que demuestra es que si hubiera habido convenio ya firmado no habría sanciones", insistió.

Por su parte, el presidente de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Elías Bendodo, dio por seguro el acuerdo "inminente" entre el Consistorio y la Junta sobre las actividades extraescolares. "Los documentos se van a firmar y la lógica se va a volver a instaurar", declaró a Europa Press.