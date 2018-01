La mujer del alcalde insiste en que no debe presentarse y que al PP le interesa "que se zanje cuanto antes"

Rosa Francia, la mujer del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hablado este martes sobre el futuro de su marido tras la petición del presidente provincial del PP, Elías Bendodo, de que sea el candidato a la Alcaldía de la capital en 2019, reiterando su opinión de que no debe presentarse a la reelección. Además, ha considerado que al partido le interesa que este asunto "se zanje cuanto antes".

A su juicio, el plazo de un mes que se ha dado el regidor para contestar a la propuesta del PP "es demasiado tiempo". Sobre si el PP ha gestionado bien este asunto, ha manifestado: "yo no lo hubiera gestionado así, lo que no quiere decir que lo hayan hecho mal".

Francia ha dicho, no obstante, que ya que el PP se ha fijado unos plazos y "ya que está el debate en la calle y parece que hay una atención enorme, que yo no lo veo", al PP "le interesa que se zanje cuanto antes". "Es mi opinión que, seguramente, nadie comparte, pero me gustaría que fuera cuanto antes y la respuesta fuera la que todo el mundo sabe que deseo", ha apostillado.

En este punto, en una entrevista con la Cadena SER Málaga, recogida por Europa Press, ha reconocido que así se lo ha trasladado al alcalde pero "otra cosa es que me haga caso", añadiendo que le dice que "lo está pensando, que sigue en el no, pero que se comprometió desde el primer momento en que se pudiera contar con él, y me imagino que tiene que darle unas cuentas vueltas".

Cuestionada por si el PP ha gestionado bien este asunto, la mujer del alcalde ha reconocido que "no lo hubiera gestionado así, lo que no quiere decir que lo hayan hecho mal". Francia ha aludido a anticipar a la prensa antes de tener un acuerdo, entre otros, el ofrecimiento a ser número 1 a las listas del Congreso, y ha incidido en que, a su juicio, "antes de que lleguen a la calle hay que hablarlo con absoluta sinceridad". "No sé si lo han hecho bien o mal -el partido-, lo que sé es que no lo habría hecho así", ha agregado.

Sobre la gestión del asunto por parte de De la Torre, su mujer le ha reprochado "esa actitud, no de sacrificio, que para él no lo es, sino de disponibilidad que ha dejado siempre abierta". "Creo que hay que saber cortar y decir hasta aquí y se acabó, quizá sea yo más tajante que mi marido", ha reconocido.

Ha aludido también a la responsabilidad y a que debe costar mucho, "aunque no lo diga", la despedida: "ha vivido muy entregado, ha sido su vida, y seguramente el despedirse siempre cuesta". "Da pena que llegue el momento de la despedida pero hay que saber ser objetivos y pensar que sí, que ese momento llega y que hay que afrontarlo", ha sostenido Rosa Francia.

"Cuando una persona está estupendamente bien de salud, absolutamente preparado, lúcido, con ideas... te tiene que costar mucho, eso pasa y hay que aceptarlo", ha defendido, agregando que sus hijos también comparten su planteamiento de que no vuelva a ser el candidato.

"Como familia -ha continuado- nos podemos permitir el lujo de ser absolutamente egoístas por él y desde ese punto de vista no pienso en intereses políticos, de partido o de ciudad; lo que pienso es en el interés de mi marido y lo que le conviene es despedirse cuando termine su compromiso".

Francia ha incidido, además, en que le gustaría que se evitara la especulación sobre el futuro. "Parece que el partido está volcado en ese tema, y no, me consta que no, el alcalde y estoy segura de que Elías Bendodo -presidente del PP de Málaga- no dedican a esto ni un minuto", pero "parece que da la sensación y, es lógico, que las oposiciones lo aprovechen en ese sentido, como que están nada más deshojando la margarita".

"Me gustaría que se zanje cuanto antes", ha reconocido, también como ha adelantado diario Sur este martes pero desde el punto de vista de la ciudadanía, ha incidido, "tienen que tener la tranquilidad de que todo el mundo está en su sitio trabajando y esto se terminará, espero de la mejor manera posible cuanto antes, que no incluyo ni el sí ni el no, porque sea lo que sea, será para bien".

Francia ha recordado que ya en las pasadas elecciones le comentó al alcalde que no se presentara y ha incidido en que "es un interés de la familia, que comparten mis hijos. Pensamos que es mucho esfuerzo y creo, también, que una de mis obligaciones es preocuparme de él, de su salud y su descanso", ha asegurado.

Sobre las declaraciones de la exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, ha ironizado con que "es estupendo saber que Celia está en esa línea, que contempla que hay que saber marcharse de los sitios". "Todo lo que contribuya a convencer al alcalde de que lo deje, me parece muy bien, por lo demás, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera", ha trasladado.

Por último, sobre el futuro de De la Torre ha dicho que el alcalde insistió antes y después de las elecciones en su compromiso de estar los cuatro años y que "el único motivo para no cumplirlo, sería un trabajo político que justificara el final de una carrera política", citando entre otros, "algunas de las muchas ideas que él ha tenido siempre, como luchar por la descentralización y la municipalización". "Él ha tenido siempre claro que su compromiso es cumplir los cuatro años", ha defendido.

Asimismo, en el hipotético caso de que De la Torre no volviera a ser candidato a la reelección, Francia ha opinado que Bendodo sería "por supuesto un buen candidato", pero "estoy segura de que hay muchos", ha concluido.