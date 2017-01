El alcalde intenta frenar la rebelión pero mantiene su idea sobre Limasa

Sin embargo, le quitó importancia a las opiniones contrarias de algunos de sus concejales respecto a la municipalización y señaló "estar encantado de que se expresen con libertad". Ni siquiera consideró como un órdago ni como una sorpresa las declaraciones del concejal de Sostenibilidad Medioambiental porque incidió en que "no me han sorprendido porque hemos hablado muchas veces".

El hecho de que reconociera que ha trabajado más en la línea de la municipalización de Limasa en las últimas semanas dijo que "no quiere decir que no tengamos abierta la posibilidad de una reflexión para que haya un acierto y estemos seguros en el camino que hemos tomado".

Sea como fuere, para tratar de zanjar la idea de un crisis interna y transmitir unidad, el regidor malagueño compareció ayer ante los periodistas rodeado por Jiménez y también por su portavoz y concejal de Economía, Carlos Conde, que el martes se posicionó igualmente a favor de un modelo mixto por el que se pudiera municipalizar parte del servicio y privatizar el resto como defiende su compañero. Pero el alcalde no se mostró muy a favor de esa opción porque "tiene sus dificultades desde el punto de vista de las condiciones de los trabajadores".

De la Torre se refirió así al consenso que pretende alcanzar dentro de su grupo municipal antes de seguir avanzando en consolidar una postura que hasta el momento ha defendido prácticamente en solitario y dejando incluso al propio concejal responsable del área al margen de la negociación con el comité de empresa, con quien incluso ha llegado ya a un preacuerdo sobre las condiciones laborales que tendrían los trabajadores en el caso de que el servicio sea público. Aunque aclaró que su defensa de lo público en contra de la opinión del resto "no tiene nada que ver" con el anuncio de su retirada que realizó a finales del año pasado.

Mis análisis de la municipalización siguen vivos y trataré de mejorar lo convincente"No sería coherente y no me sentiría cómodo seguir al frente de Limasa si es pública"

Tras la reunión de urgencia a la que convocó a su equipo de gobierno el martes por la tarde, después de que el propio edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, asegurara en rueda de prensa que dejaría de estar al frente del área si la empresa Limasa se municipaliza porque "no sería coherente ni me sentiría cómodo", el regidor salió ayer al paso de la tormenta con su habitual doble discurso con el que pretende convencer ahora con que "el camino está abierto y ambos modelos tienen sus ventajas y sus convenientes", aunque dejando claro que "mis análisis de la municipalización siguen vivos y trataré en lo posible de mejorar lo convincente de esos argumentos".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue barajando municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura como primera opción, pero ayer moderó considerablemente su postura respecto a días anteriores tras la rebelión interna surgida en su propio grupo municipal por la oposición pública de varios de sus concejales. Ahora mantiene que la decisión no está tomada y que trabajará "de forma armónica, coherente y conjuntada" con su equipo de gobierno antes de optar por un modelo público o privado.

El PP votará no a una moción sobre la municipalización

A pesar de que el mensaje del alcalde de Málaga sobre el futuro de Limasa sigue siendo la municipalización, ayer anunció que su grupo votará no a la moción urgente presentada por el PSOE precisamente en la que le apremia a hacer público el servicio de limpieza y recogida de basura. La razón, aseguró De la Torre, es que "siempre hemos dicho que no es el momento de pronunciarnos hasta que el tema estuviera suficientemente avanzado y consensuado". Para la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital, María del Carmen Moreno, "la "guerra abierta" dentro del PP por la sucesión de De la Torre en la Alcaldía "no puede afectar a la municipalización de Limasa porque la suciedad se ha convertido en el agujero negro del este equipo de gobierno". El PSOE defiende, por tanto, que "la municipalización es la única solución posible de la suciedad en Málaga" y su portavoz insistió en el "momento histórico" que vive la ciudad para recuperar el servicio de limpieza y que el alcalde sea valiente". Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, señaló que "la situación por parte del concejal de Sostenibilidad y la amenaza de dejar el puesto nos parecer una pataleta de alguien que tenía demasiado compromiso por un servicio privado", por lo que apostó por la municipalización como "la mejor decisión para la ciudad". También el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, se pronunció al respecto y recordó que el equipo de gobierno del PP "está a tiempo de tomar una decisión valiente y sin complejos para privatizar Limasa y dividirla en servicios", por lo que le tendió la mano "para que se sume a nuestra idea". Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, dijo que a De la Torre "le hacen poco caso" con la municipalización e insistió en que "tiene nuestro apoyo para sacarla adelante".