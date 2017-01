El alcalde obvia el fracaso vecinal y mantiene su 'no' al Metro al Civil

Que la resistencia vecinal al Metro en superficie hasta el Hospital Civil concitase el pasado domingo apenas a 140 personas no tiene valor alguno para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El regidor del PP, que desde hace años viene justificando la posición contraria del Consistorio a un trazado a ras de calle en el supuesto rechazo vecinal, eludió ayer valorar el fracaso de la marcha, cerrando la puerta a que la misma le vaya a hacer cambiar de opinión. Ayer, el propio presidente de la plataforma organizadora admitió su "malestar y decepción" por la escasa participación, anunciando una próxima asamblea para decidir nuevas acciones.

Por más que se le preguntase, el mandatario local rehusó valorar la protesta. Por el contrario, se ratificó en la idea de que existe "oposición" al trazado tranviario hacia la zona norte, recordando las cerca de 13.000 firmas presentadas meses atrás. "En esa zona no ha habido nunca aceptación de esta solución", recalcó. "No entro en calificar, no opino sobre la manifestación, es una iniciativa más de las muchas que ha habido por parte vecinal, ha habido reuniones, recogida de firmas y por las firmas que he recibido deduzco que hay una oposición clarísima", afirmó. Al tiempo, justificó su ausencia de la marcha en "problemas en la agenda personal" y al entender que "se está en un proceso abierto en la búsqueda de soluciones para que los viajeros que perdería el Metro por no llegar a La Malagueta".

Ciudadanos cree que "si no hay otra salida", el alcalde debe cumplir lo que firmó

Mientras De la Torre se mantenía firme, eran varias las voces que le recordaban la necesidad de dar un paso atrás y facilitar el cumplimiento del protocolo de intenciones firmado hace ahora algo más de tres años. El más incisivo en este sentido fue el secretario provincial del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien le pidió que "recapacite" y no ponga "más palos en las ruedas" a los grandes proyectos de ciudad, caso del Metro al Civil.

El dirigente socialista amplió el llamamiento al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, al que reclamó que "entierre el hacha de guerra". "Todos tienen que arrimar el hombro y le pido a De la Torre que recapacite, que es un proyecto para la mejora de la comunicación de la ciudad y para todos los malagueños excepto para los que salieron en manifestación", añadió.

El concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, admitió que en última instancia De la Torre debería cumplir lo firmado. "Si al final no hay otra salida se tendrá que hacer lo que se firmó en su momento", dijo. No obstante, antes, para el partido naranja, socio de investidura del PP en la capital, el alcalde "o debería cerrarse en banda y seguir negociando, pero con un talante de verdad, no solo buscar la confrontación y usar a los vecinos como excusa para decir no a la Junta". Fue claro en defender la llegada del Metro al PTA en lugar de al Civil, "pero no nos basamos en el rechazo de los vecinos, sino en una necesidad más palmaria". "Al alcalde se le están desmontando los argumentos", apostilló, al tiempo que exigió a las dos partes a que se tome un decisión "cuanto antes porque el billete nos cuesta 13 euros; no es deseable que la decisión la acabe tomando un juez".

Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, criticó que el Metro sea un proyecto marcado por un procedimiento "muy oscuro" y denunció que no se haya abierto nunca a la participación de los vecinos. "Nadie ha consultado a los vecinos; hay un desapego al proyecto en general", denunció.