Los alcaldes del Guadalhorce temen quedarse sin agua

Gran parte de los municipios del valle del Guadalhorce abastecen a su población con agua procedente de pozos, cuyas reservas se han visto mermadas durante la sequía. Ayer dos de los alcaldes de la zona, el popular Joaquín Villanova, de Alhaurín de la Torre, y el socialista Jorge Gallardo, de Cártama, reclamaron a la Junta una actuación urgente que garantice los recursos hídricos para que estas poblaciones puedan seguir creciendo sin que se ponga en riesgo el abastecimiento a la población. "No estamos en el sistema y dependemos de las captaciones de los pozos, por lo que hemos solicitado que se nos enganche a la red, pero la Junta nos da largas", se quejó ayer Villanova, cuyo municipio supera los 40.000 habitantes". "Hemos invertido mucho en infraestructuras y tenemos que garantizar el crecimiento de nuestra población", dijo el alcalde en la reunión ante los agricultores y los representantes de la Junta de Andalucía. En esta misma línea, el socialista Jorge Gallardo, de Cártama, otro de los grandes núcleos de población del Guadalhorce, aseguró que municipios como el suyo no podrían abastecerse con camiones cuba en caso de sequía, como ha sucedido en pueblos más pequeños de la provincia. "En este momento no nos falta agua, pero no podemos olvidar que tenemos un problema de suministro", dijo Gallardo, que también recalcó la necesidad de garantizar el crecimiento de su municipio. La respuesta de la Junta en el encuentro fue asegurar que está en marcha un nuevo estudio sobre abastecimiento a la población, que sustituirá al elaborado en 2002. Dicho plan contemplará obras hidráulicas para garantizar que no falte agua, según se comprometió la Junta. Gallardo recordó que "habrá que poner sobre la mesa" actuaciones como el azud sobre el río Grande, que se descartó tras la oposición de colectivos ecologistas. "Se está tirando mucha agua y debemos controlar los recursos que se están perdiendo", aseguró el regidor. Para Gallardo, el estudio prometido supone "un compromiso" de que se estudiará el problema de estos municipios. Para Villanova, se trata "de dar largas" a los alcaldes, al no existir un compromiso de su entrada en la red.