La alcaldesa de Benaoján rompe el hielo en la carrera por liderar el PSOE de Málaga

La carrera por el liderazgo del PSOE en Málaga ha comenzado. Y quien ha roto la baraja en primer lugar ha sido la alcaldesa de Benaoján, Soraya García, que ayer hizo público en Facebook su intención de competir por la secretaría general del partido. "Tras analizar con detenimiento y serenidad la situación del partido en la provincia, y meditarlo en profundidad desde lo personal y lo político, me siento con fuerza, ganas e ilusión", escribió la edil en su perfil.

La situación del partido en Málaga en los "últimos tres años" ha sido lo que ha movido a García a tomar la decisión, según reconoció ayer a este periódico. "He dado el paso porque creo que es la única manera que yo entiendo de aportar mi granito de arena para ayudar a mejorar un partido que no está en sus mejores condiciones". La alcaldesa de Benaoján no oculta el momento de "crisis" que atraviesa el PSOE, situación que para "atajarla, hay que hablarla con la intención de poder hacer las cosas de manera distinta".

El pilar que García hace suyo para su candidatura es la "conexión" con el votante que ha abandonado electoralmente al partido: "Tenemos que recuperar la identidad del PSOE, y eso se hace recuperando la credibilidad y la confianza de los electores". Para ello, la regidora pide centrarse en "hacer política y menos en el politiqueo orgánico".

Recuperar ciudades como Fuengirola, Antequera o la propia Málaga capital están en la lista de prioridades del proyecto de García, algo que solo se puede hacer "aplicando políticas socialistas. Los jóvenes, los más castigados de la crisis según la alcaldesa, también tendrán un espacio "fundamental" en el modelo de partido que ella desea para la provincia: "Tenemos que recuperar ese ánimo reivindicativo que nos insuflaron tantos jóvenes que ahora no nos contemplan como opción".

Para poder optar de manera oficial a la secretaría general del partido es necesario obtener al menos el 20% de la militancia en avales, lo que en números totales supone cerca de 1.300. Pero a García no le pone nerviosa la cifra: "Yo entiendo que lo que debe pasar, y pasará, es que todas las candidaturas consigan los avales y tengan la oportunidad de defender sus ideas".

A la candidatura de la regidora de Benaoján está previsto que se sume la del sector oficialista, que ya no será presumiblemente encabezada por el actual secretario general, Miguel Ángel Heredia, sino por el actual delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Por su parte, está pendiente de confirmación que el sector sanchista presente un candidato, para cuyo caso ya se valoró Ignacio López, de la ejecutiva nacional.