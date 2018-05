Las alergias se retrasan más de un mes por las bajas temperaturas

Los alérgicos de la provincia de Málaga, principalmente al olivo y las gramíneas, están este año viviendo una situación atípica. A punto de terminar mayo, mes por excelencia temido por las personas sensibles a este tipo de pólenes por las altas concentraciones que suelen registrarse, aún no se ha producido la explosión de la floración. Al menos, desde que se tienen mediciones continuas de los distintos pólenes en Málaga y que data de 1991, nunca se había producido un retraso de prácticamente un mes. Los medidores de la estación de aerobiología de la Universidad de Málaga no dejan lugar a dudas de que esta primavera no está siendo normal . Hasta la fecha, el mayor pico de polen de olivo registrado en la capital fue a mediados de este mes cuando se superaron los 300 granos por metro cúbico de aire. Eso como excepción, ya que la mayoría de los días las concentraciones de este tipo polínico han estado por debajo de los cien.

Concentraciones moderadas nada habituales en esta época del año, según explicó ayer a este periódico la profesora de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga María del Mar Trigo, que aseguró que normalmente a estas alturas de la primavera "suele haber días en los que las concentraciones suelen superar tranquilamente los 2.000 granos por metro cúbico de aire". Es hacia mitad del mes de abril cuando empiezan a detectarse las consideradas concentraciones moderadas, que rondan entre los 300 y los 400 granos por metro cúbico de aire, mientras que a principios de mayo suelen dispararse hacia esos valores tan alejados de la realidad actual.

Este año, de momento, no ha sido así, aunque previsiblemente ocurra en cuanto las temperaturas empiecen a subir en los próximos días. Lo que ha ocurrido es, señaló la experta, que las bajas temperaturas registradas esta primavera "han hecho que la floración se contenga y que las yemas florales se hayan desarrollado en la época habitual".

Pero lo más probable es que sea en la primera semana de junio cuando empiece a cambiar la suerte de los alérgicos que deben seguir las recomendaciones médicas habituales para afrontar esa época. Aún así, la incidencia que la alergias tengan en Málaga dependerá en gran medida del tipo de viento que predomine durante el periodo de máximas concentraciones de polen. Es decir, si el viento sopla de levante la situación será más benévola para estas personas, mientras que si el que sopla es el viento del norte o terral la cosa se complicará. En cuanto a la cantidad de polen de olivo una vez que se produzca la floración, Trigo dijo que las concentraciones serán similares a las de cualquier otro año porque en este caso "el tiempo no tiene incidencia". En el caso de las plantas herbáceas como las gramíneas sí, ya que el hecho de que haya llovido mucho esta primavera hará que haya una mayor germinación de semillas.

Pero también este polen llegará con retraso este año, al igual que ha ocurrido con el resto de tipos polínicos y cuyas concentraciones han estado "en general flojas". Prueba de ello es que los niveles de polen de encinas y alcornoques están empezando a subir ahora cuando su pico normalmente se produce en abril, un retraso de un mes que se hace extensible al olivo y las gramíneas.