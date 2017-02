El alumno que perdió la beca por 1 euro, pendiente de un error fiscal

Christian Postigo, el alumno del módulo de Educación Infantil del colegio Las Adoratrices que perdió la beca porque el patrimonio familiar sobrepasa en 1 euro el tope, tiene la opción de conseguir finalmente la ayuda si Hacienda corrige a tiempo un fallo en la declaración de la renta de su padre. El estudiante ha explicado que el director de la oficina de Hacienda en Álora, donde reside la familia, revisó personalmente la declaración de la renta el pasado miércoles y descubrió que la subvención del plan PIVE que obtuvo el cabeza de familia para comprar un vehículo en 2015 había sido contabilizada dos veces. Christian indicó ayer que ya habían acudido con anterioridad a la delegación local de la Agencia Tributaria pero hasta el miércoles, después de que el asunto apareciera en los medios de comunicación, realmente no había obtenido ninguna respuesta.

En estas circunstancias, el estudiante reúne todas las condiciones para acceder a las ayudas al estudio. Al menos, en principio. El obstáculo al que ahora se enfrenta es que necesita que Hacienda rectifique el error fiscal en no más de dos semanas, puesto que en caso contrario no podrá recurrir la denegación de la beca dentro del plazo legal. "No nos han sabido dar una respuesta clara. Unos nos dicen que puede tardar tres o cuatro días, otros dos semanas y otros que hasta dos o tres meses", apunta. El error en la declaración, que fue elaborada en las oficinas de Hacienda, debe repararse en oficinas centrales, de acuerdo con la versión del alumno. En estas circunstancias Christian Postigo teme que finalmente se quede sin la ayuda al estudio de 2.500 euros, cantidad que le ha correspondido durante los cursos anteriores. El estudiante pone de relieve el coste que le supone cada día recorrer el trayecto entre Málaga y Álora para asistir a sus clases del segundo curso del módulo profesional de Educación Infantil. El desplazamiento lo realiza en un segundo vehículo de la familia y suele viajar con otros estudiantes para compartir los gastos.

El problema de Christian comenzó en la primera mitad de enero cuando el Ministerio de Educación le comunicó que no tenía derecho a beca este curso porque en 2015 su padre adquirió un automóvil, marca Dacia que necesitaba para su trabajo como albañil, y se benefició de una ayuda de 750 euros con cargo al plan PIVE. La resolución le informaba que había excedido en 1,04 euros los ingresos relativos al patrimonio familiar. Por tanto, pese a que la familia había acreditado en la renta de 2015 unos magros ingresos procedentes del trabajo de 8.000 euros, el estudiante perdía su derecho a la ayuda. Los ingresos patrimoniales comprenden tanto los rendimientos del capital mobiliario (cuentas, fondos, acciones), como todas las ayudas que reciba la familia, con la única excepción de las invertidas en rehabilitar la vivienda habitual, la renta básica de emancipación y los premios en metálico por importe inferior a 1.500 euros, que computan en el IRPF. El portal de internet www.dudasbecasmec.com ha promovido un grupo de Whatsapp para aglutinar la estrategia de los estudiantes españoles que se han visto en una situación similar. Hasta el momento hay más de 250 alumnos españoles que también han perdido la beca por la mínima a causa de los ingresos derivados del patrimonio.