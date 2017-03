La ambigüedad del alcalde altera el plan del PP para las municipales

El proceso de sucesión de Francisco de la Torre como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga en 2019, si es que se produce, no tiene pinta de que vaya a ser tranquilo. A la negativa explícita del aún regidor a dar su aval a Elías Bendodo, presidente provincial del PP, como posible alcaldable cuando éste aseguró tenerlo a principios de semana, se suma el último mensaje lanzado por el mandatario local al abrir la puerta nuevamente a concurrir a esos comicios. "Mucha gente me ha pedido que lo vuelva a pensar y que lo medite y yo meditaré", aseguró ayer al ser preguntado por si su decisión inicial de no volver a presentarse era segura al 100%. "Hay gente que, es normal que eso pase, puede decir 'échale una pensada más", añadió el regidor.

Lejos de minimizar las dudas en torno a la relación entre ambos dirigentes populares, las palabras de De la Torre consiguen todo lo contrario. Más aún cuando en el seno del PP la convicción única es que quien represente a la formación en 2019 no será el propio De la Torre. "Ese tema ya está hablado, él expresó su deseo de no volver a presentarse", indicaron fuentes próximas a la organización, que apostillaron que el acuerdo fue que "haya un candidato distinto en 2019". Un cabeza de cartel que, de no haber variación en los próximos meses, será Bendodo. Precisamente, el pasado 9 de enero fue el propio líder popular el que dibujó un escenario futuro sin De la Torre. "El mejor aval del próximo candidato es la gestión de Paco de la Torre, sea yo o sea otro", dijo.

Uno de los interrogantes que surge en el actual escenario, en el que parece existir una especie de guerra soterrada por la cuestión de la sucesión, es hasta dónde se puede tensar la cuerda entre ambos mandatarios y hasta qué punto ello puede afectar a las opciones ciertas de Bendodo cara al reto de la próxima cita electoral. En el seno del PP se evita alimentar el debate generado. "Respetamos su decisión, comprendemos su postura y el hecho de que todavía reflexione y medite; que prefiera reservar la decisión dentro de su parcela más privada forma parte de lo natural, porque es una decisión personal, el partido no va a tomar una decisión por él", explicaron las fuentes consultadas.

Oficialmente, Bendodo, que ayer se ausentó de un acto en el que estaba previsto que coincidiese con el alcalde, respondió por la tarde a lo dicho horas antes por el regidor. Aunque lo hizo en términos ciertamente ambiguos. "Estoy convencido de que el alcalde piensa y trabaja por lo mejor para el futuro de Málaga, su objetivo es lo mejor para el futuro de Málaga, con lo que si ha dicho eso bien dicho está", aseguró al ser preguntado por los medios. Ante la insistencia, se reafirmó en la idea y apostilló: "este tema no da más de sí; el PP elegirá a su candidato dentro de más de un año con lo que todo el tiempo que hablemos de esto hasta la primavera de 2018..."

Lo que es evidente, conforme a los episodios que se vienen acumulando desde hace varios meses, es que De la Torre sigue manejando un mensaje ambiguo respecto a su futuro. Y ello a pesar de que a mediados del pasado mes de diciembre admitió como un paso "lógico" no volver a presentarse a las elecciones, Incluso, confirmó haberse comprometido con su mujer, Rosa Francia, a que el actual iba a ser su último mandato como alcalde. Desde ese día hasta ayer han pasado cuatro meses, un periodo en el que, a tenor de sus palabras, vuelve a tener dudas sobre el paso final a dar.

"¿Está convencido al 100% de que no va a volver a presentarse?", se le preguntó ayer, ante lo que respondió: "he dicho lo que he dicho hasta ahora; es verdad que mucha gente me ha pedido que lo vuelva a pensar y que lo medite y yo meditaré, pero hasta ahora lo que he dicho es lo que vale". "¿Lo está meditando?", se le volvió a interpelar, a lo que añadió: "siempre las cosas se meditan, siempre hay que meditarlo, todas las cuestiones".

Muestra de la distancia que hoy por hoy parece marcar la relación de De la Torre con Bendodo es que según confirmó el propio alcalde ambos han hablado "poco" sobre lo ocurrido a principios de semana, cuando el presidente popular aseguró que tenía el aval del alcalde en su posible aspiración a la Alcaldía. "Pero hablaremos", advirtió. Desde que Bendodo pronunciase estas palabras, la reacción del alcalde parece ser de malestar.

Si bien viene siendo consecuente desde el primer día en su negativa a participar activamente en la designación de quien pueda a ser el cabeza de cartel del PP, su negativa a emitir un pronunciamiento claro enfatiza su duda en este asunto. De hecho, el grado de sus declaraciones ha ido en aumento desde el pasado lunes. El martes, cuando se le preguntó de manera directa por su supuesto aval al presidente de la Diputación, De la Torre esquivó el tema incidiendo en que no es quien debe marcar el camino a seguir por el PP. Y el pasado miércoles, cuando se le insistió por ello, no solo eludió nuevamente dar su apoyo a Bendodo, sino que además llegó a hablar de la existencia de "más candidatos posibles" a sucederle. Esta secuencia tiene en la jornada de ayer un momento clave cuando abre la puerta a meditar. Habrá que ver si ese ejercicio de reflexión al que alude ahora se extiende hasta la primavera de 2018, cuando el PP tiene previsto designar a quien le represente en los comicios de 2019.