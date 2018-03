La amenaza de lluvia se mantiene al inicio de la Semana Santa

La Semana Santa de Málaga se iniciará bajo la amenaza de la lluvia que, sin ser copiosa, mantendrá en vilo el arranque de los desfiles procesionales, sobre todo en la primera jornada, la del Domingo de Ramos, donde la posibilidad de lluvia en el conjunto de la provincia estará entre el 80% en la capital y el 95% en la ciudad de Ronda. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que a partir de mañana y hasta el domingo vuelvan a afectar a la provincia tres frentes lluviosos que "no serán muy copiosos" pero que traerán consigo chubascos, un aumento de las rachas de viento y la entrada de aire frío que bajará la cota de nieve en las zonas montañosas de la provincia (hasta los 900 metros).

La previsión es que el Domingo de Ramos puedan caer precipitaciones en toda la provincia, aunque los chubascos serán de corta duración y no a lo largo de toda la jornada. El mayor riesgo de lluvia se producirá durante el mediodía y primeras horas de la tarde, según apuntó ayer el director del centro de la Aemet en Málaga, José María Sánchez-Llaudé. El tiempo cambiará sustancialmente entre el Lunes Santo y el Jueves Santo. Las previsiones que maneja Meteorología para estos días es que se produzca una mejoría clara, con cielos despejados y temperaturas primaverales. "Entre esos días esperamos una buena Semana Santa, con una recuperación de las temperaturas que podrían llegar a los 23 grados", aseguró. Para la jornada del Viernes Santo las previsiones ya no son tan fiables, aunque la entrada de un nuevo frente puede traer nuevas precipitaciones que no se esperan muy importantes. La salida procesional de la Cofradía de la Pollinica en Málaga este domingo es uno de los puntos centrales de la Semana Santa por la gran presencia de niños en el recorrido, tanto en la capital como en numerosos pueblos. El año pasado el buen tiempo acompañó este desfile, una tónica que no se ha mantenido en los últimos años, con suspensiones a causa de la lluvia o el recubrimiento de las imágenes.