El año arranca con 10.575 personas menos en las listas del desempleo

Sindicatos y patronal: dos lecturas para los mismos datos

La evolución de los datos del paro se perciben de distinta manera según quien las analice. La Confederación de Empresarios de Málaga valora los descensos en el número de desempleados así como el hecho de que la provincia tenga ahora 28.486 afiliados más a la Seguridad Social que al cierre del año 2016, con un aumento del 5,17%, por encima de la media nacional, que fue del 4,3%. La CM destaca también la "evolución favorable a lo largo del año" tanto en la cifra de desempleados como en la evolución de la contratación y las afiliaciones a la Seguridad Social, a pesar de que el descenso de personas en situación de desempleo en diciembre es menor que durante el mismo mes de otros ejercicios. Según un comunicado de este organismo, 2017 "termina con el número de parados más bajo desde el 2009 y Málaga es la provincia española en la que más aumenta la afiliación en términos relativos y la cuarta en términos absolutos al terminar el año". Desde los sindicatos, las cifras, aunque positivas, no invitan al optimismo. El secretario general de C.. en Málaga, Fernando Cubillo, aseguró en un comunicado que desde el mes de julio pasado, 20.634 personas han dejado de estar en alta de Seguridad Social y que "la ligera bajada del paro" respecto a noviembre, de 757 personas menos, se contrapone a un descenso de 1757 afiliados, "lo que confirma que no es una bajada real del paro, sino una disminución de la población activa, que repercute tanto en la población desempleada como en la que está en alta de Seguridad Social". El sindicato denuncia también que se mantiene la brecha de género en cuanto al desempleo, ya que por cada dos hombres parados, hay tres mujeres en esta situación. Sobre el peso del sector de los servicios, el sindicato considera que "la mejora del turismo y la producción, no genera empleo sino más precariedad laboral", pese a suponer un aumento del beneficio empresarial y que entre julio y diciembre, las plantillas han disminuido. El presidente del PP, Elías Bendodo, también analizó los datos y destacó que "2017 ha sido un buen año para Málaga desde el punto de vista del empleo ,con un buen dato de diciembre y 10.500 parados menos en el año, afianzándose la tendencia de descensos continuados de los últimos cinco años".