Otro año mirando al cielo en Fuente de Piedra

Otro año más mirando al cielo en Fuente de Piedra. La lluvia no ha sido demasiado generosa este invierno con el interior de la provincia de Málaga y los flamencos a estas alturas no tienen asegurado poder reproducirse en su laguna de referencia. Aún no es tarde para que la situación se invierta, pero de momento se siguen los pasos del año pasado cuando tampoco hubo agua suficiente para la tradicional reproducción de las rosadas aves.

Entre este mes y el próximo tendrían que caer, al menos, unos cien litros por metro cuadrado en el humedal temporal más importante del Mediterráneo para garantizar una lámina de agua mínima en la que los flamencos encuentren las condiciones ambientales óptimas y de alimento necesario para su reproducción.

895Flamencos. Es el número de aves censadas en el último recuento de mediados de enero

El nivel máximo de la laguna este invierno fue de 31 centímetros el pasado mes de diciembre. Pero según contó a este periódico Manuel Rendón, el director conservador de esta Reserva Natural, en estos momentos no pasa de los 30 centímetros porque "en enero apenas ha llovido y encima venimos de tres años consecutivos secos". Al menos, se necesitan 40 centímetros para garantizar que se formen islas donde la colonia de flamencos encuentre la tranquilidad que requieren para la reproducción y para que haya el zooplancton suficiente que utilizan como alimento.

Pero los datos avalan de nuevo el déficit pluviométrico. Prueba de ellos es que desde septiembre hasta finales de enero han caído en la laguna 176,7 litros por metro cuadrado, muy alejados de la media histórica en ese periodo que se sitúa en los 252,7 litros por metro cuadrado.

Eso ha hecho, en parte, que en el último censo de aves realizado en el humedal de Fuente de Piedra a mediados de enero apenas se contabilizaran 895 flamencos. Una cantidad que el propio director conservador calificó de baja, pero que no sólo achacó a la falta de lluvias, sino también a las bajas temperaturas y continuas heladas registradas en la zona durante el último mes. "Es normal que a causa del frío se desplacen a zonas más cálidas en estas fechas", dijo Rendón, que además contó que curiosamente la presencia de estas aves en la laguna malagueña viene determinada por agua todos los meses del año "menos en enero que está condicionada por las temperaturas".

Prueba de ello es que el pasado mes de diciembre hubo momentos en los que se llegaron a concentrar hasta 4.000 flamencos gracias a que había llovido en la recta final del otoño y que las temperaturas se mantuvieron suaves.

Con el frío y el parón de lluvias de enero, lo que ocurra a partir de ahora será determinante para que los flamencos acudan a la laguna de Fuente de Piedra a su tradicional cita. Exactamente lo que llueva en febrero y marzo será determinante para que críen o no este año, ya que Rendón recordó que es en marzo cuando suele comenzar la reproducción aunque también "ha habido años que han criado a finales de febrero y otros a mediados de abril".

El año pasado no pudo ser y precisamente a mediados de abril los flamencos arrojaron la toalla y desistieron de la idea de quedarse en Fuente de Piedra. En todo el invierno la lámina de agua no superó en ningún momento los 26 centímetros y a comienzos de la primavera no superaba los 23. Paradójicamente sólo unas semanas más tardes llovió con intensidad en la zona y el mes de mayo resultó ser bastante húmero, pero ya era demasiado tarde.

De hecho, la tendencia del invierno pasado fue muy parecida a éste y en estas fechas apenas se habían acumulado desde septiembre en la laguna 166 litros por metro cuadrado, unos diez menos que en el actual. En todo el año agrícola anterior se recogieron al final 337,4 litros por metro cuadrado gracias sobre todo al impulso de las lluvias de mayo.

La diferencia es que este año es ya el tercer ciclo de lluvias deficitario consecutivo y que el humedal se secó por completo el verano pasado. lo mismo que les ocurrió a la mayoría de las lagunas del interior de Andalucía. Como ventaja es que en las marismas del río Guadalquivir, en el entorno del parque nacional de Doñana, sí hay agua suficiente "lo cual es positivo porque supone una garantía de alimento para que los flamencos se queden en Fuente de Piedra", advirtió el director conservador de la reserva natural.

La situación de este año, por ejemplo, no es tan dramática como la que se ha vivido en la laguna en los años 1995 y 2005 cuando llovió tan poco que se secó prácticamente en el mes de febrero. En todo el año hidrológico, es decir, el periodo que va entre septiembre y agosto, se recogieron en ambos casos menos de 200 litros por metro cuadrado.

Esos son los años considerados secos en la laguna de Fuente de Piedra, según Rendón, mientras que los años medios son aquellos en los que se recogen al menos 450 litros por metro cuadrado. En esas ocasiones, explicó que "la lámina de agua del humedal suele llegar a un máximo de 50 centímetros en primavera aunque se seca en verano".

Únicamente los años en los que las precipitaciones anuales superan los 600 litros por metro cuadrado, el nivel de agua puede situarse entre un 1,2 y un 1,7 metros, por lo que no llega a secarse ni siquiera durante los meses de más calor. Fue lo que pasó en 2010, después de haberse recogido de septiembre a agosto 728 litros por metro cuadrado cuando la media del año agrícola desde 1983 en Fuente de Piedra es de 429.

Desde que hay registros, los flamencos han criado en allí en 26 ocasiones y en otras siete no ha sido posible por falta de agua. Los años 2016 y 2012 han sido los últimos años en los que la falta de precipitaciones frustró la tradicional reproducción de los flamencos en el humedal del norte de la provincia. Tampoco fue posible en 2008, 2005, 1995, 1992, 1993, 1992 y 1989, todos años en los que coincidió un periodo de sequía. Pero todavía hay tiempo para que la única laguna temporal de Europa con un ciclo hidrológico natural albergue su gran colonia de fieles inquilinos.