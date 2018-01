De la ansiedad de los exámenes al control de la ira

Las fechas son complicadas para los estudiantes universitarios. Los exámenes cuatrimestrales se acumulan entre los últimos días de enero y febrero. La ansiedad ante estas pruebas aparece, como es lógico, y en algunos casos se vuelve en contra del alumno. Algunos no demandarán nunca la ayuda de un especialistas, pero otros encontrarán en el Servicio de Atención Psicológica de la UMA un aliado para afrontar los problemas derivados del estrés, de la falta de aptitudes sociales, de las dificultades para hablar en público o para controlar la ira. El SAP se creó en 1986 y es el más antiguo de España. El año pasado llegaron casi 200 solicitudes de toda la comunidad educativa, principalmente estudiantes. Este servicio gratuito es atendido por cinco psicólogos. Miguel Ángel Rando es su coordinador clínico.

"Surgió por una doble necesidad, por un lado como un centro incluido en la Universidad en el que se pueda investigar dentro del ámbito clínico y formar a futuros profesionales y, por otro lado, para dar respuestas a unas necesidades que se observaban en la población, sobre todo, estudiantes, alumnos que a raíz de problemas psicológicos abandonaban la carrera o no iban todo lo bien que podían ir", explica Rando. Y subraya que este servicio de la Universidad de Málaga atiende también a profesores e investigadores, así como a personal de administración y servicios. También tiene una unidad infantil para los hijos de la comunidad universitaria menores de 14 años.

"Los estudiantes vienen más por problemas derivados de su propio ámbito de estudio, la mayoría está en una edad entre los 18 y los 25 años, tienen conflictos familiares y de relación. En el colectivo de profesores se ven más problemas de estrés y ansiedad vinculados con la docencia y en el PAS también llegan con cuestiones relacionadas con el trabajo", resume el coordinador clínico. "El diagnóstico más frecuente en todos es el de trastornos de ansiedad, también los depresivos son los más tratados", agrega.

A través de un gestor de citas en los que se identifican como miembros de la UMA con su correo electrónico piden la consulta si es posible según la agenda de los profesionales. "En una primera cita se evalúa qué les ocurre y a partir de ahí se inicia el tratamiento, el mismo que recibirían en cualquier consulta de psicología o unidad de salud mental. No tenemos limitación de tiempo, el que necesiten, y es totalmente gratuito, de inicio a fin", comenta Miguel Ángel Rando. Hay algunas problemáticas que, dado que se dan muy frecuentemente, las tratan en grupo.

"Tenemos grupos para tratar la ansiedad ante los exámenes y también de habilidades sociales, un problema frecuente en la universidad que impide a algunos alumnos relacionarse adecuadamente", afirma el coordinador clínico del servicio. "Tenemos grupos para enfrentar el miedo a hablar en público, eso siempre ha sido muy demandado pero cada vez más porque el nuevo sistema de estudios hace que prácticamente sea obligatorio exponer trabajos en todas las asignaturas y hay gente que tiene dificultades con eso", agrega. También tienen grupos de autoestima, de autoconocimiento sexual y de control de la ira, el último en incorporarse a la lista con bastante éxito. "Cada día estamos más cabreados y es importante controlar la ira", estima Rando.

Los talleres están compuestos por sesiones semanales de dos horas y lo primero que se hace, por ejemplo, en el de ansiedad ante los exámenes es trabajar las técnicas de estudio que utilizan. Aunque son los menos, según el Rando llegan aún a la universidad alumnos que no saben estudiar. "Siguen estudiando de memoria, no sintetizan, no esquematizan, no eliminan material que no sea importante o no amplían ideas que se le han quedado no resueltas, esas son las lagunas que en el examen aparecen cuando ya es tarde", señala el experto.

El 70% de los usuarios del servicio son mujeres, "en general tienen más capacidad de introspección, de emociones y pensamientos, y esa es la herramienta básica para hacer terapia y acudir al servicio", dice el psicólogo. Y apunta también el alto grado de satisfacción que muestran los pacientes, con una puntuación de 4,7 sobre 5.