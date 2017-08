"Tengo más apoyos de la base que de los cargos del partido"

José Luis Ruiz Espejo ha empezado fuerte, visitando los pueblos para sumar apoyos de los militantes, y asegura poder "compatibiliza" esta actividad política con el trabajo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

-¿Le molesta que le digan que es el candidato oficialista?

-No puedo determinar cómo me llamen los demás. Me siento claramente como militante de base. Tengo ahora más apoyo de militantes de base que de otros cargos o representantes institucionales y así me lo están haciendo llegar y esa es una de las motivaciones que me han llevado a dar el paso, las muestras de confianza.

-¿Ha sondeado ya los avales que tiene?

- No he contabilizado los apoyos. He intentado dar el paso para formalizar que sea un proyecto plural, colectivo y compartido, participado por mucha gente. La recogida de avales será una vez que se convoque el congreso, tras el comité del día 2. Ahora estamos en escuchar, proponer y construir este proyecto, que quiero que sea muy participado. Creo más en los liderazgos compartidos que en los individuales y quiero que este proyecto lo sea.

-¿Hubo tensión en la despedida de Heredia y en la reunión que usted tuvo luego con dirigentes ?

- Lo que noté fue una carga de emoción por parte del secretario general y lo que ha habido es responsabilidad sobre la nueva etapa e intentar aglutinar una mayoría sólida, con un proyecto nuevo, para que el partido socialista salga unido y fuerte de esta etapa.

-¿Hay miedo a lo que pueda pasar en las primarias?

- No, yo les tengo respeto, no por lo que pueda pasar sino por lo que supone estar al frente de una organización y estar a la altura del papel que tiene que seguir haciendo este partido, que siga siendo útil a los ciudadanos y a las necesidades de esta provincia.

-¿Qué ofrece usted distinto a la otra candidata?

-Yo lo que ofrezco es poder construir un proyecto nuevo, que favorezca fundamentalmente la unidad y podamos ofrecer un PSOE mucho más fuerte de cara a actualizar la política del siglo XXI y articular la respuesta a las necesidades que tiene esta provincia. Para esa utilidad tenemos que estar al frente de las instituciones, por lo que tenemos la responsabilidad de consolidar las alcaldías que tenemos, dar visibilidad a los representantes de esos gobiernos locales, aspirar a conquistar la capital y el gobierno de la Diputación y poder hacer verdaderas políticas transformadoras de izquierda. También debemos establecer una alianza con los sindicatos

-¿Pero y las diferencias?

-Esto es lo que yo puedo ofrecer, eso lo deben ver los demás. Yo quiero mantener posición de ideas y reflexiones, sin ninguna cuestión personal y esta debe ser una campaña de respeto.

-Su primer mensaje fue una apelación a la memoria histórica.

-Tuve la oportunidad de ver a uno de los militantes más longevos, con 103 años, y es un libro abierto. Tenemos que anclar nuestra memoria en nuestros principios actuales, para no perder la guía y el camino que nos ha servido durante años. Se ha creado ya la secretaría de la memoria histórica en el federal y el regional y aquí también debemos hacerlo, mantenido una mayor acción con las asociaciones de la memoria.

-Dijo también que su proyecto será de izquierdas ¿más de izquierdas que el de otros?

-El PSOE es una izquierda útil, democrática y es a lo que aspiro.

-El CIS da a su partido una subida de cinco puntos desde la llevada de Sánchez ¿Cómo lo ve?

-Todo lo que sea un buen reconocimiento del PSOE por parte de la ciudadanía es una buena noticia y como tal la tomo. El reto que tenemos es que seamos capaces de recoger las aspiraciones que tiene la ciudadanía. En España hace falta el cambio del PSOE.