El arquitecto que eligió el paraíso

"Vine de Madrid buscando un paraíso terrenal. Paré en esta ciudad de manera circunstancial en 1969, con 31 años, y pensé que era el paraíso. Todo muy barato, el mar, un ático con vistas que me costaba lo mismo que uno interior en Madrid... Encontré otra cultura. Luego me encargaron aquí un barrio, que creo que está muy mal, el de la Luz". Así recordaba el arquitecto Juan Cachón Sánchez su llegada a Málaga a finales de los 60 en una entrevista publicada por este diario en octubre de 2007, del que también fue articulista. Cachón falleció en la madrugada de ayer a los 79 años víctima de una enfermedad. Su obra más conocida fue el barrio malagueño de La Luz, aunque él mismo reconocía que en estos momentos lo habría hecho de forma completamente distinta. "Era otra época y, por ejemplo, no se hicieron aparcamientos porque la normativa no obligaba a los promotores a hacerlo", dijo. En Torremolinos y otros puntos de la Costa del Sol hay un numeroso grupo de trabajos, desde la iglesia de la Madre del Buen Consejo hasta varios hoteles.

El arquitecto Antonio Vargas indicó ayer que Cachón "era una persona singular, de gran vitalidad, que trabajó mucho y se lo gastó todo. Tenía una cultura elevadísima porque en su época no se entraba a la escuela de arquitectura a la primera, sino que se obligaba a tener unos conocimientos muy importantes de matemáticas o dibujo". De hecho, en sus últimos años pasaba muchas horas en la biblioteca del Colegio de Arquitectos y retrató a varios arquitectos veteranos que eran homenajeados en la Semana de la Arquitectura de este organismo.

"Era un magnífico pintor y un colegiado bastante ilustre y muy participativo hasta el último momento", comentó Francisco Sarabia, decano de los arquitectos malagueños, que adelantó que el colegio había pensado hace unas semanas recopilar sus artículos publicados en Málaga Hoy y hacer una publicación con ellos. "Él lo aprobó y ahora queremos hacerlo con más motivo a título póstumo", añadió Sarabia.

La misa de difuntos tuvo lugar ayer a las 15:30 en Parcemasa y hoy será incinerado. "El paseo Antonio Banderas es igual o mejor que Beverly Hills. Creo que siempre me quedaré aquí. Me pasa como con las grandes amantes, que uno se va pero al final siempre vuelve", dijo Cachón en aquella entrevista de hace una década. Y lo ha cumplido.