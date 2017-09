Los arquitectos piden estudios "en profundidad" sobre el hotel del puerto

El Colegio de Arquitectos de Málaga reclama la necesidad de "estudiar en profundidad y desde un punto de vista lo más imparcial posible" los efectos del proyecto de hotel de 135 metros de altura en los suelos del dique de Levante. La conclusión es una de las muchas recogidas por el ente en el pronunciamiento realizado ante el requerimiento de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el marco del procedimiento ambiental al que está siendo sometida la iniciativa privada.

El documento, registrado ayer en la Subdelegación del Gobierno y remitido a Medio Ambiente, abunda en la idea de que la parcela del morro no es la más adecuada para un uso intensivo y privado como el que se plantea. Es más, en la línea de lo avanzado hoy por Málaga Hoy, apostilla: "este privilegiado y delicado enclave debería destinarse a una iniciativa pública de interés general que constituyese una actuación singular". Un fin que, a juicio del decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, acercaría la intervención a la ciudadanía. Asimismo, ha apuntado que el proyecto, firmado por José Seguí y financiado por un grupo de inversión catarí, "podría encajar en suelos vacantes privados ya calificados en el PGOU".

"No nos pronunciamos ni a favor ni en contra de que se haga, de que la ciudad pierda la oportunidad de tener un edificio del siglo XXI, pero sí cuestionamos que se haga de espaldas a la ciudadanía", ha afirmado Sarabia, quien ha destacado que la "sorprendente" alianza entre el Partido Popular y el PSOE en esta tramitación "no debería restar importancia a la participación de la ciudadanía".

De manera contundente, el órgano de representación de los arquitectos malagueños subraya el carácter "irreversible" de la edificación propuesta e incide en que no existen garantías de que "la riqueza que genere la desaparición de ese recurso (el suelo) se reinvierta en la propia ciudad, que es la verdadera propietaria de ese suelo".

Si bien el pronunciamiento no profundiza sobre el diseño de la torre, considera que una propuesta en altura no es negativa per se, si bien incide en que dada la particularidad de la pastilla elegida, la forma definitiva de lo que allí se ejecute debería ser objeto de un concurso de ideas. "Es la mejor opción para favorecer la concurrencia de profesionales y alcanzar la excelencia del producto arquitectónico", señala el escrito.