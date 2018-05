Cinco arquitectos 'de firma' pugnan por diseñar el proyecto de La Térmica

Si bien la mercantil activó el procedimiento de recurso del fallo, también trabaja junto a la Gerencia de Urbanismo para aportar los documentos necesarios con el objetivo de volver a aprobar inicialmente el citado planeamiento. Truán habló de la aportación de un estudio de sostenibilidad económica (su ausencia es lo que motivó la anulación del Peri anterior) y de un informe de impacto ambiental. No parece probable que la aprobación definitiva de este instrumento sea una realidad hasta finales de año o principios de 2019. A partir de ese momento será cuando la empresa podrá tener una de ruta clara sobre el desarrollo de la finca.

No obstante, el avance definitivo sobre el terreno deberá esperar aún algunos meses e incluso años. A ello contribuye la necesidad de tramitar desde el inicio el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) después de que el mismo fuese anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras una demanda formulada por el grupo Málaga para la Gente.

La de Málaga es la primera de las operaciones inmobiliarias en España de fondo, integrado entre otros entes por los ministerios de Económica de Francia y Bélgica. Su irrupción en el panorama inmobiliario de la capital se produjo cuando a finales del año pasado formalizó la compra de la sociedad Nueva Marina Real Estate, hasta ese momento participada mayoritariamente por Endesa. Con ello se hizo con unos aprovechamientos inmobiliarios que le permiten la construcción de unas 250 viviendas de renta libre (de un total de 601), así como una bolsa de 27.648 metros de uso terciario (previsto para hotelero). Con todo, según los datos manejados por la propia mercantil y publicados por este periódico a mediados del pasado mes de marzo, la inversión que manejada por la empresa rondará los 120 millones de euros. La compra de estos aprovechamientos supusieron el desembolso de unos 33 millones de euros. Truán subrayó la apuesta del fondo por desarrollar un proyecto de "de futuro" y por el desarrollo de edificios "del siglo XXI". Truán incidió en la estrategia cultural de la capital en los últimos años y la apuesta del Ayuntamiento por un moldeo "diferente" sobre este espacio. "Málaga no es una casualidad urbanística, viene de un proceso meditado", dijo, añadiendo: "no se puede obtener rentabilidad sin calidad".

El socio privado no descarta optar a la parte del Ayuntamiento

Otro factor que puede afectar al desarrollo de este suelo es la existencia de un copropietario, en este caso del Ayuntamiento, que tendrá que salir al mercado para vender los aprovechamientos recibidos de Nueva Marina Real Estate después de que ésta denunciase el convenio que le obligaba a pagar 58 millones de euros. Un paso que no forma parte de la estrategia inmediata del Consistorio, que tiene en sus manos 29.500 metros cuadrados de techo residencial y casi 15.000 metros de uso terciario. De acuerdo con las cifras manejadas, su valor puede rondar los 40 millones. El propio responsable de Ginkgo admitió que si bien desde el punto de vista de tramitación esto no supone problema alguno, sí abogó por una materialización conjunta del proyecto. Precisamente ayer, el alcalde, Francisco de la Torre, eludió fijar calendario alguno sobre el momento en que el Ayuntamiento saldrá al mercado, incidiendo en que se "hará de manera inteligente". Sobre la posibilidad de que Ginkgo esté interesado en hacerse con la parte de La Térmica que es del Ayuntamiento, el representante del fondo afirmó: "estaremos atentos", sin confirmar si presentarán o no oferta a la hipotética subasta.