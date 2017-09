Los arquitectos se suman al 'no' al hotel del puerto

"No nos pronunciamos ni a favor ni en contra de que se haga, de que la ciudad pierda la oportunidad de tener un edificio del siglo XXI, pero sí cuestionamos que se haga de espaldas a la ciudadanía", dijo ayer el decano de la institución, Francisco Sarabia, en una comparecencia de prensa en la que dio detalles del informe. Sarabia demandó la máxima participación posible, incidiendo en que la "sorprendente" alianza del PP y el PSOE, junto con las administraciones gobernadas por estos partidos, en favor de la iniciativa hotelera, "no debería restar importancia a la participación de la ciudadanía".

Dudas sobre la posición de Cultura

El decano del Colegio de Arquitectos mostró sus dudas sobre la posición adoptada por la Delegación de Cultura ante el proyecto del hotel. "Ante la posibilidad de que pueda afectar al conjunto de la ciudad no se puede decir alegremente que como está fuera de la línea no me pronuncio", dijo Francisco Sarabia al ser preguntado por la decisión de Cultura de no pronunciarse sobre la propuesta aduciendo que no se encuentra dentro del ámbito del Centro histórico. Ante esto, Sarabia expuso: "Si está dentro tengo obligación pero si está fuera voy a ver si... cuando menos es cuestionable la reacción de Cultura". A su juicio, "no hubiese estado de más que, por seguridad jurídica y de celo en la custodia de los bienes culturales, hubiesen analizado el asunto; lo que dan a entender es que ni siquiera lo han analizado".