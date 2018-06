Ni arrojar basura ni pintar paredes

Quizás en otros lugares de la ciudad se dan por sabidas, pero en el distrito Palma Palmilla hay que concienciar a algunos vecinos de que ciertas normas son esenciales para mejorar la convivencia. Comunidades de vecinos se han implicado en la elaboración de un compendio de reglas para potenciar el cuidado de los bloques recién rehabilitados. "Por fin tenemos un bloque digno, vamos a cuidarlo, respetarlo y disfrutarlo", piden en el cartel impulsado por la mesa de vivienda del Plan Comunitario Palma-Palmilla Proyecto Hogar y la asociación de comunidades. "No arrojes la basura por la ventana, ni la dejes en las entradas de las viviendas, atraen a insectos y roedores", dice una de las normas y otra solicita que se mantenga limpio el edificio. "No pintes las paredes", imperan.

"Respeta el descanso, que tu momento de ocio no sea la pesadilla de tus vecinos", solicitan en estas normas, al igual que "no modifiques las zonas comunes sin permiso". Este decálogo de normas solicita además que no se tiren toallitas al váter, ya que provoca graves atascos, y que se saque a las mascotas con la cadena y se limpie lo que ensucien. "No coloques tus trastos en los rellanos ni en el patio del edificio, no alimentes a animales callejeros dentro del edificio", piden, al tiempo que advierten de que es "obligatorio" el pago de la cuota comunitaria para mantener el edificio.

El concejal de Palma Palmilla, Francisco Pomares, presentó ayer la iniciativa Las normas de convivencia para comunidades de vecinos, que se enmarca dentro de los proyectos de rehabilitación que se están llevando a cabo en numerosos bloques. El proceso incluye la difusión de las normas de convivencia a través de carteles en las comunidades de vecinos, así como la creación de mensajes radiofónicos elaborados en los estudios de la radio comunitaria Onda Color. Además, se ha planificado iniciar una campaña de concienciación calle a calle realizando reuniones en los bloques pertenecientes al plan de rehabilitación cornisa norte del Ayuntamiento de Málaga iniciado en 2013 y aquellos bloques que por su situación lo necesiten.