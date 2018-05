El asesino de la niña de Arriate disfruta de un permiso

El joven arriateño Rubén V. R., que tenía 17 años cuando asesinó a golpes a María Esther Jiménez, una niña de 13 años cuyo cadáver fue hallado en enero de 2011 en el interior de la caseta situada a las afueras pueblo disfruta estos días de su primer permiso penitenciario. Así lo publicó el Diario Ronda, que apunta la posibilidad de que pueda disfrutar de ese permiso fuera de la cárcel en su pueblo natal. Ayer, algunos vecinos aseguraban no haberlo visto por la zona.Lo que no parece probable es que el autor de la muerte de Maria Esther se encuentre con los padres de la menor. El matrimonio, que no es natural de Arriate, abandonó el municipio poco tiempo después del crimen, regresando a su pueblo.

Otra de las opciones que se manejaba como posible destino del joven es la del municipio de Benaoján, al que se marchó a vivir su padre. La alcaldesa de este pueblo, Soraya García, aseguró que este vecino ya no residía allí y se había desvinculado de la localidad. El joven tendrá regresar al cumplir su permiso a la cárcel del Puerto de Santa María, en la que encuentra cumpliendo la condena de ocho años que le fue impuesta por el asesinato de la joven María Esther. Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar el 20 de enero de 2011, cuando los padres de la joven denunciaron su desaparición y se inició un amplio dispositivo de búsqueda por los alrededores, apareciendo su cuerpo sin vida de madrugada en la caseta de la depuradora de una piscina situada a escasos metros del casco urbano.

Los padres de la niña abandonaron la localidad poco después del crimen

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) inició una investigación que duró varias semanas, con decenas de interrogatorios y pesquisas, que terminaron por concluir que la única persona implicada en los hechos era el joven, que a la postre fue detenido y finalmente condenado. La muerte de la joven causó una gran conmoción en la localidad, en la que sigue residiendo parte de la familia del condenado.

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Arriate siguen reconociendo que a día de hoy se trata de un asunto "incómodo". No obstante, apuntan que la familia del joven autor de la muerte realiza vida con normalidad, al tiempo que señalan que "bastante tienen con lo que están pasando" desde que apareciera el cadáver de la niña.