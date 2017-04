El atracador de un bar turco: "Ábreme la caja o te pego un tiro en la pierna"

Entró armado en un conocido bar de comida turca de Marbella al filo de la medianoche con un pasamontañas, un casco de motocicleta y unos guantes de lana. No le temblaba la voz ni tampoco el pulso. Con aparente seguridad, empuñó una pistola y amenazó, presuntamente, al único trabajador que encontró adecentando el negocio, a punto ya de cerrar. "Un hombre se me acercó por detrás para que le diera todo lo que tenía. Me lo tomé a broma, hasta que me sacó un revólver y me dijo: 'Ábreme la caja o te pego un tiro en la pierna. Fue cuestión de 30 ó 40 segundos", explica a este periódico Chayanne, el empleado que en ese momento estaba a cargo del local, ubicado cerca de la plaza de toros.

La tensión del momento, agravada por los nervios, le impedía atinar. "Empecé a temblar. Vi que sacó una bolsa grande de supermercado y me dijo que le echara dentro el dinero, que me diera prisa. Me tocó dos veces el costado con el revólver. No sé si era simulado, pero no podía arriesgarme. No podía llevarme un tiro por una tontería", expresa la víctima, que no tuvo más opción que obedecer a las exigencias del atracador, con acento andaluz.

Una pareja que en ese instante se había bajado de su vehículo para pedir comida en el restaurante, abierto desde hace 15 años, se percató de que un hombre estaba apuntando con un arma al empleado. No dudaron en llamar a la Policía. Tras apoderarse del dinero que contenía la caja, unos 450 euros, el atracador huyó del lugar con el casco puesto. Un fallo de la cámara de seguridad del negocio provocó que las imágenes del asalto no quedaran registradas, pero una clienta que presenció los hechos pudo memorizar la descripción del presunto autor. Llevaba una chaqueta marrón, unos pantalones azules y unos zapatos blancos desgastados, detalla Chayanne, que ve necesaria una mayor presencia policial en la zona. "Tiene que haber más policías, sobre todo a última hora de la noche. En Miraflores han robado ya en tres cafeterías. A uno le abrieron el coche para quitarle la llave del local y, a otro, se le metieron por la parte de atrás. Marbella está descontrolada", manifiesta el trabajador.