"Como si te atraparan en una caja"

Manuel Perea iba en el segundo coche del tren que descarriló ayer. Este vecino de Marchena, con más de 60 años, venía a Sevilla a ver a su nieto, ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. El destino quiso que visitara el centro hospitalario por una razón bien distinta. Su coche fue el más afectado por el accidente. "No iba a cogerlo, pues el anterior, que era en el que pensaba viajar, se había suspendido al estar la vía cerrada por la lluvia", explica uno de sus yernos. Los momentos que Perea vivió dentro del tren se hicieron eternos. "Me subí en Marchena. Venía con una vecina. Los dos íbamos comentando cómo la lluvia había inundado el campo. De un momento a otro el tren saltó. Me agarré fuerte al asiento delantero para no salir despedido. Creía que el techo se me venía encima", relata este pasajero, quien asegura que en la estación marchenera los responsables de Renfe les advirtieron que tendrían que bajarse en Arahal a consecuencia del estado en el que se encontraba la vía. "Mi sorpresa fue que seguimos adelante. Hasta que descarrilamos", explica.

"Lo peor de tener un accidente en un tren es que nunca sabes cuándo vas a salir. Ni cuándo van a venir en tu ayuda. Es como si te quedaras atrapado en una caja", relata este vecino de Marchena, que tras su paso por el hospital recuerda cómo su compañera de viaje no se podía mover. "Creo que es una de las que han trasladado en helicóptero", apostilla.

A Perea lo trasladaron sus familiares al Virgen del Rocío, no sin antes andar varios metros desde el punto en el que se produjo el accidente hasta donde los atendieron. "Tuve que bajar el desnivel de la vía y luego subir otro montículo con un fuerte dolor en la espalda", detalla. Salió del hospital en silla de ruedas. Sus lesiones son leves.

En el Virgen del Rocío, a esa hora, continuaban las dos personas que presentaban las heridas más graves. Un hombre, de avanzada edad, con rotura de pelvis y fracturas en la cara. Y una mujer, con traumatismo abdominal. Ambos tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Según el personal sanitario que los atendió, estaban a la espera de intervención quirúrgica, de ahí que sus estados fueran considerados "graves".

A los más de 30 heridos leves se les trasladó en un convoy hastas Dos Hermanas, donde tuvieron que salvar otra dificultad, ya que no pudieran llegar a la estación nazarena en tren al estar la vía anegada por el agua.

En el Virgen del Rocío ingresaron siete pasajeros. Cuatro de ellos recibieron el alta a lo largo de la tarde de ayer. Al Hospital de Valme se derivaron cinco lesionados, de los cuales sólo uno permanecía al cierre de esta edición en observación.