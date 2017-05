Un autobús sin pasajeros se incendia en plena Alameda

Susto en plena Alameda de la capital. Un autobús sin pasajeros en su interior se incendió al filo de las 20:00 por causas que aún se desconocen. El conductor de otro vehículo de la flota de la Empresa municipal de Transportes (EMT) que en ese momento se encontraba en la zona tuvo que ser atendido por miembros del 061 tras haberse intoxicado por el polvo que contienen los extintores al intentar apagar las llamas. El conductor del autobús, de la línea 21, aseguró ayer este periódico que fue una viajera que estaba esperando en otra parada la que le avisó que los motores estaban ardiendo. Varios trabajadores de la EMT intentaron apagar el incendio con extintores, hasta 15, pero hasta que no llegaron los bomberos el fuego no fue apagado. Agentes de la Policía Local de Málaga tuvieron que acordonar la zona para prevenir que se produjeran más daños, aunque las llamas no llegaron ni a los edificios más cercanos ni al resto de los vehículos que circulaban en ese momento por la zona. El conductor que intentó apagar las llamas aseguró que "todavía tenía el susto en el cuerpo", aunque su estado no revestía minguna gravedad.