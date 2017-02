Los autores del robo en un estanco entraron encapuchados y con punzones

Dos hombres entraron vestidos de oscuro y encapuchados, exigiendo la recaudación. Empujaron a los trabajadores, un padre y su hija, hasta llegar a la caja, de la que sustrajeron el dinero. Un tercero esperaba fuera. El progenitor, de 70 años, terminó cayendo al suelo y se golpeó la espalda. Según el testimonio de la mujer, que ha pedido preservar su anonimato, los atracadores portaban armas blancas. Cree que eran punzones, aunque la tensión del momento le impidió fijarse con exactitud. "Vi que llevaban algo en las manos, pero me eché hacia atrás para que no me diesen", reconoce. Así se desarrolló el asalto al estanco de la barriada de Segalerva que el martes dio lugar a la detención de tres hombres tras protagonizar una persecución hasta Almayate mientras huían de la Policía.

Los responsables del establecimiento aplauden el dispositivo policial, que permitió interceptar en la misma mañana el coche en el que los supuestos atracadores, de entre 28 y 32 años y nacionalidad española, se habían fugado. "Estamos bastante satisfechos. Al menos hoy -por ayer- nos sentimos más tranquilos", expresó la empleada. Eran las 10:00 cuando dos de los presuntos autores irrumpieron en el estanco al grito de "esto es un atraco". Además de la escasa recaudación, se llevaron paquetes de tabaco. "Fue un visto y no visto. Éste es un barrio obrero tranquilo y no suelen pasar estas cosas", recalcó la trabajadora, que es la primera vez que sufre "un susto tan grande".

Un cartero que en el momento del asalto estaba repartiendo correspondencia oyó unos gritos y se percató de que dos individuos subían en un coche que estaba aparcado en la puerta del estanco. El trabajador pudo anotar la matrícula y, a renglón seguido, llamó a la Policía. Los autores se incorporaron a la autovía del Mediterráneo a la altura de Ciudad Jardín y conducían en sentido Almería. Se inició entonces una persecución en la que también participó un helicóptero de la Policía y la Guardia Civil de Vélez y Algarrobo. La intervención acabó en Almayate con el arresto de los ocupantes del automóvil que respondían a la descripción. Mientras tanto, agentes de la Científica acudían al establecimiento para recoger huellas.