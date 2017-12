El baloncesto malagueño recibe la mejor asistencia

Para algunos los botes del balón resultaron molestos. También las risas entre compañeros, los silbatos del árbitro o del entrenador, los aplausos después de cada canasta. Hubo denuncias vecinales sobre tres centros educativos públicos en los que niños y jóvenes hacían "demasiado ruido" mientras practicaban baloncesto. Se hicieron mediciones, se comprobó que se excedían los límites establecidos en la normativa municipal y se puso en marcha un expediente administrativo por parte del Consistorio de la capital que culminó la pasada semana en dos sanciones de 12.000 euros cada una. Como titular de los centros, fue la Consejería de Educación la que recibió dichas multas a pesar de tratarse de actividades realizadas por clubes al margen de la labor educativa. La llegada de las sanciones suspendió la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la cesión de los espacios y, desde entonces, el deporte base se juega su permanencia en estos centros. Pero el baloncesto malagueño está recibiendo la mejor de las asistencias.

La noticia se extendió con rapidez en las redes sociales y los medios de comunicación y en los últimos días han sido muchas las voces que han pedido una solución a un conflicto que, en definitiva, a quienes perjudica es a los miles de jugadores que practican este deporte cada día en unas instalaciones construidas con fondos públicos. "Lo que no puede ser es que los perjudicados sean niños que lo único que quieren es hacer deporte, me resulta casi cómico", comenta el malagueño Berni Rodríguez, ex capitán del Unicaja y actualmente director técnico del CB Sevilla. "No es posible que no haya una solución a un problema que le quita la ilusión a unos chicos, no es lógico que se le dificulte hacer algo tan sano, tan bueno y que ofrece tantos valores positivos como es el deporte", agrega el deportista. Además, subraya Berni, siendo ésta una ciudad con tanta tradición baloncestística.

En su niñez, Berni Rodríguez entrenaba en las instalaciones del Unicaja en Los Guindos cuando aún era Caja Ronda. Camino de ellas, "pasaba por dos colegios en los que veía a los niños jugando a la pelota y haciendo ruido, eso ha pasado siempre porque afortunadamente se ha fomentado muchísimo el deporte, y nunca antes hubo este tipo de problemas", se queja el director técnico del CB Sevilla. Por eso, la situación actual le parece un "sin sentido" tremendo. "Estamos en un mundo más sedentario, nos quejamos por la obesidad infantil y, sin embargo, parece que no queremos que los niños hagan deporte, es un contrasentido", concluye Berni Rodríguez que pretende participar en la manifestación del próximo sábado.

Otra de las personalidades del mundo del baloncesto que ha tomado posición ha sido el entrenador Javier Imbroda. "Lo que estamos viviendo es una situación insólita, no se puede hacer esta discriminación tan bestia y porque a un vecino le moleste el ruido dejemos a nuestros niños sin su derecho a jugar", considera. Y va más allá. "Me gustaría conocer a esos vecinos que denuncian, preguntarles si ellos no fueron niños alguna vez, si tienen hijos o nietos y qué desean para los niños y jóvenes nuestros", se pregunta Javier Imbroda. "No estamos hablando de tener una discoteca en la puerta, ni un botellón, sino unos niños jugando al baloncesto, no hay quien lo entienda", añade.

Sin saber cómo la pelota se ha quedado encallada en el laberinto administrativo, sí que insiste en que ante el conflicto "estamos todos unidos, todos participamos de esta incomprensión", dice Imbroda y apunta que "los que de alguna forma luchamos para que Málaga fuera Capital Europea del Deporte en 2020 sabemos que esto no es un buen comienzo". Siendo Javier Imbroda director de Deportes del Ayuntamiento de la capital se presentó la candidatura malagueña, "luchamos y se consiguió, y esto sería una contradicción, porque el deporte no es solo el Unicaja y el Málaga, sino también la parte recreativa y saludable de cada ciudadano, los colegios y los niños. Es un esperpento que esto ocurra, que un colegio no pueda tener actividades en el patio después de las dos de la tarde", concluye el entrenador.

A través de las redes sociales, el seleccionador nacional Sergio Scariolo pidió una solución inmediata y en un programa radiofónico afirmaba que "no digo que el problema de los niños que no pueden entrenar por el ruido sea sencillo de resolver, pero con un poco de voluntad y sentido común no es insalvable precisamente". Y consideró que de no permitir a los equipos entrenar en sus sedes se estaría propiciando "un freno a la formación integral de los jóvenes en un momento en el que habría que multiplicar esfuerzos para que los adolescentes salgan de la calle".

Carlos Cabezas, otro de los grandes referentes del baloncesto malagueño, alzó igualmente su voz desde el otro lado del planeta. "Estoy ahora mismo en Venezuela, donde desde hace un mes juego con el Guaros de Lara. Desde aquí me conecto a los medios de Málaga y también conozco el tema por lo que me cuentan algunos amigos y no doy crédito a lo que está pasando", comenta. Y señala que le cuesta "creer que en una ciudad donde se ama el baloncesto, de donde hemos salido jugadores hacia la élite, ocurra esto, que se impida jugar a los niños al baloncesto a las 20:30 o a las 21:00".

"Supongo que será algún problema burocrático, pero quiero creer que lo van a solventar rápido, no se puede esperar mucho. Málaga debe ser de las provincias de España donde más se juega. ¿Qué sentido tiene impedir que los niños entrenen? Si fuera a las once de la noche pues igual puedo entender que personas mayores puedan dormir o niños también, pero hay muchos otros ruidos en las calles", estima Carlos Cabeza. El base recuerda cómo entrenaba de niño con su padre, "muchos días de noche y nunca tuve ningún problema". "No queremos que los niños hagan cosas malas pero impedirles hacer deporte no es el camino", concluye.

De los que fueron a los que son hoy modelos para cientos de niños que se inician en la práctica del baloncesto. El base Alberto Díaz opina lo mismo que sus compañeros. "Hay que solucionarlo ya y aplicar cuantos antes los acuerdos, es algo tan obvio como que Málaga se conoce como la cultura del deporte y del baloncesto", subraya Díaz. "No podemos dejar a los jóvenes sin practicar deporte, queremos una ciudad sana, en ámbitos de limpieza o medio ambiente, y el deporte es también fundamental para ello", agrega el jugador del Unicaja CB. Además, se reitera en una tesis ya apuntada. "Queremos que nuestros hijos tengan una serie de valores, de ideas, y no puede ser quitándoles el deporte, la tarde es muy larga y si no hacen deporte están en la calle, todo padre quiere evitarlo y es algo fundamental, yo me he pasado muchas tardes jugando". Alberto Díaz agrega que las instituciones "deben reflexionar sobre si sus hijos van a poder hacer deporte o no, que este asunto cambie de dirección, es algo fundamental".

El entrenador del Unicaja CB Joan Plaza ya comentó que le parecía "inadmisible" que este conflicto estuviera poniendo en duda la permanencia de los clubes en unas instalaciones en las que llevan hasta 30 años entrenando. "Entiendo que a partir de las diez de la noche puede haber problemas, pero ¿a partir de las ocho de la tarde?", se pregunta Plaza. Y añade. "No entiendo que una persona o dos pueda condicionar a los cientos de niños y jugadores que están en una cancha. Que no están haciendo botellón, ni drogándose, están entrenando, que se puede ver desde las ventanas".