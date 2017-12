Los balones vuelven a botar en el Lex Flavia

Los 35 niños de entre 4 y 12 años de la Escuela Municipal de Baloncesto que entrenan en el colegio Lex Flavia, en El Ejido, volvieron ayer a pisar la pista y botar los balones tras una semana y media sin poder practicar este deporte. En una tarde en que la normalidad se hacía, al fin, patente, los entrenadores daban instrucciones a los pequeños con la certeza de que, una vez firmado el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga que resuelve el problema del horario, el siguiente paso es la insonorización del Lex Flavia para evitar nuevas denuncias por contaminación acústica.

"El acuerdo nos hace respirar un poquito", apuntó a este periódico el entrenador de la Escuela Municipal y coordinador del Club Adesa Baloncesto, David Rodríguez, que añadió que con la próxima firma de un convenio con el Ayuntamiento los clubes ya no dependerán de los centros educativos. Este martes el Ayuntamiento archivó las sanciones que pesaban sobre el colegio Pintor Félix Revello de Toro y el expediente sancionador al Lex Flavia, después de aceptar el recurso de la Junta de Andalucía, que argumentaba que no se podía responsabilizar a los centros por una actividad que ellos no realizan, ya que solo ceden las instalaciones fuera del horario escolar.

Desde el club Adesa esperan a la instalación de las pantallas que insonoricen la cancha

Ante la multa de 12.000 euros a la que se enfrentaba el Lex Flavia por las denuncias de un vecino los responsables del centro decidieron suspender las actividades extraescolares. El Club Adesa tuvo que repartirse entre su colegio matriz y otras instalaciones cedidas por el Ayuntamiento en Ciudad Jardín, insuficientes para el número de alumnos que manejaban, mientras que la Escuela Municipal pasó a dar clases interiores, lo que provocó que algunos niños faltaran durante esa semana y media que duró el parón de la pista.

Si bien los padres de los pequeños que ya entrenan con la Escuela Municipal en el colegio -del que la mayoría son alumnos- están más tranquilos no es el caso de los progenitores que llevan a sus hijos al Club Adesa, que no volverá al Lex Flavia hasta que se instalen las pantallas acústicas alrededor de la cancha, para lo que el Ayuntamiento se ha comprometido. Los entrenadores esperan que se haga "lo antes posible" para retomar la actividad a medio plazo, precisó Rodríguez. Hasta entonces, el club Adesa seguirá repartido entre su colegio matriz y las instalaciones de Ciudad Jardín, que solo pueden usar tres equipos. A a la disminución del número de alumnos -ya no pueden admitir a nadie más a pesar de la demanda-, se unen una mayor dificultad para cuadrar los horarios y los partidos, motivo por el cual los entrenadores han tenido que desarrollar "una coordinación brutal" entre ellos.

El conflicto del ruido en los colegios se ha alargado casi dos años desde las primeras denuncias, pero fue en los últimos meses cuando ha llegado a provocar el fin de la actividad deportiva y la protesta de la ciudadanía, la liga ACB y distintas personalidades del baloncesto a través de las redes sociales. La falta de instalaciones deportivas y de pabellones abierto, sumado al desconocimiento del nivel de decibelios que marca la ley municipal son parte de los factores que provocaron las denuncias. "No se contaba con el problema del ruido", manifestó Rodríguez.

Asimismo, la protesta generalizada de la ciudadanía, de los deportistas e incluso de algunos políticos con proyección nacional es lo que ha ayudado a que la situación se desbloquee, señaló.