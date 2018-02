Los bares cerrarán una hora antes solo en los periodos con menor actividad

Este planteamiento fue expuesto ayer por el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, en sendas reuniones con vecinos del Centro y de El Romeral, que tildaron, respectivamente, la propuesta de "indignante" y "descafeinada. No obstante, no es la única de las medidas que integran este programa, que también apuesta por una moratoria en la concesión de licencias en las vías saturadas por el ruido. Con ello se busca impedir la apertura de nuevos bares y frenar la transmisión de locales para actividades igualmente ruidosas. Asimismo, al menos en el caso del casco antiguo, se quiere forzar a los propietarios a colocar un vigilante en la puerta para controlar la entrada y salida de clientes. Otra iniciativa incluye la colocación de puertas en los establecimientos que carezcan de la misma.

Los vecinos cargan contra la idea y hablan de "tomadura de pelo"

Los representantes vecinales mostraron su disconformidad con la propuesta. "Es una tomadura de pelo", dijo Óscar Agudo, de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. "Es un no querer, negar la evidencia de que hacen falta medidas correctoras; lo que buscan es cubrir el expediente", afirmó tras la reunión con el concejal de Medio Ambiente. Cuestionó la moratoria para todo el entorno del Centro. Si bien puede servir para puntos en los que aún hay locales libres, no ocurre lo mismo con espacios como Plaza Uncibay, Mitjana o Alcazabilla. En cuanto a la reducción horaria, apuntó cuando "casi no hay nadie en la calle". "Es de risa", sentenció; y añadió: "es un traje a medida para justificar ante los hosteleros que no tocan el horario". Miguel Ángel Gil, vicepresidente de la Asociación el Romeral contra el Ruido, fue muy gráfico al afirmar: "lo que plantean es nada, nos hemos quedado planchados, porque los principales problemas los tenemos en verano y los fines de semana". Ambas asociaciones alegarán.