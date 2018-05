La batalla contra la homofobia se libra cada día

La Fundeu recomienda escribir LGTBIfobia junto y con las siglas en mayúscula. El término alude al rechazo al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales y esta mañana, al menos, ha sido tendencia en las calles del mundo vitual, los muros de Twitter.

El 17 de mayo es una fecha marcada en rojo para el colectivo. En 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Hizo falta más de una década para que la data se convirtiera en una conmemoración. Desde 2015, más de 40 países del mundo celebran el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

"La celebración de este día no es por la situación de nuestro país, donde podemos darnos con un canto en los dientes porque tenemos las cosas medio conseguidas, sino por los que están fuera de nuestras fronteras", explica Francisco, coordinador de Colegandalus Málaga, la asociación que trabaja en la provincia por la igualdad real del colectivo.

A día de hoy, en el mundo, hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en ocho de ellos.

Según el último informe Homofobia de Estado, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, publicado en mayo del pasado año, la protección y el reconocimiento a los homosexuales está asentada en Norteamérica, en algunas zonas del Sur del continente, en Australia y en la mayor parte de Europa. En la otra cara de la moneda, la criminalización a estos colectivos forma parte del día a día de la sociedad en buena parte de Europa del Este, todo Asia, África y parte de Centroamérica y América del Sur.

