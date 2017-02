"Es bochornoso que haya goteras en la Catedral tras gastar casi 2 millones"

El presidente de la asociación ciudadana Málaga por su catedral, Diego Estrada, tuvo su flechazo con la principal iglesia de la ciudad a los 7 años, estando en el colegio. Los golpes de campana le indicaban el comienzo de la jornada, el recreo y el fin de las clases. Desde entonces, guarda un grato recuerdo del querido monumento que ahora, "tras 235 años de abandono", debe acabarse. Así lo hizo saber, con un tono tajante y amable a partes iguales, a los asistentes de su charla sobre las últimas novedades de la finalización de la Catedral en la Casa Hermandad de la Cofradía de los Estudiantes.

"Cuando cayó la tromba se tuvieron que poner cubos porque había bastantes goteras. Hay fotografías. Me parece bochornoso que ocurra a estas alturas cuando se han gastado casi dos millones de euros en arreglar la cubierta", lamentó Estrada. El proyecto financiado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y el Obispado de Málaga costó casi 1.700.000 euros y consistió en una cubierta superior, separada 40 centímetros de la original, con la misma forma.

"Nosotros no paramos de luchar por conservar el primer monumento de la ciudad", dijo Estrada

El arquitecto especializado en estructuras propuso, acompañado de unas diapositivas y varios miembros de la asociación, la construcción de un tejado tradicional a dos aguas frente a "esta segunda piel fruto de un mal invento, de una chapuza". "Hay que empezar demoliéndola porque el agua se estanca, se filtra y estropean el lugar", argumentó. Juan Manuel Sánchez La Chica, el primer arquitecto de la Catedral, declaró en una entrevista reciente con este periódico que "por culpa de no tener cubierta existen filtraciones importantes que deterioran el edificio".

Durante la conferencia, el ingeniero industrial alternó la explicación de los 22 capítulos de su libro sobre la finalización de La manquita con algunos comentarios anecdóticos: "Nosotros como asociación no paramos de luchar para conservar el primer monumento histórico y artístico de esta ciudad. Así es como lo llamamos nosotros y no con ese mote que le tienen puesto y que no le corresponde. La inacabada o la inconclusa estaría bien. ¡Ni que le faltara un brazo!". Al contrario que muchos malagueños, el arquitecto quiere que se acabe el mote y también la torre. "A la Catedral le falta el último tercio de la segunda torre. Le falta una cúpula, un cupulín y encima el pararrayos", precisó.

Al tercio de torre por construir se suman también "la balaustrada superior y perimetral en donde se ubicarían las esculturas; los cuatro remaches de cubillos, que son las dos torrecitas que flanquean la puerta de la catedral; dos torreones laterales, que están sin terminar y les falta el final, que es una especie de cupulín y un artificio decorativo superior; y el panteón de obispos, detalló el arquitecto, que añadió otro elemento inesperado: "una puesta a tierra", un sistema de protección contra el rayo, para que no se vuelva a parar el reloj. "El pararrayos de la torre norte no trabajó lo suficiente", argumentó. Estrada tampoco se olvidó de mencionar la sacristía. "El templo lo que tiene es una mini anti sacristía donde los pobres oficiantes no caben. De hecho, ponen la ropa en el suelo, no hay ni un taburete... Una catedral sin sacristía es como un polideportivo sin vestuario", sentenció.

La petición "urgente" del ingeniero industrial, que tendría un coste de seis millones de euros, no estuvo exenta de buenas noticias: "Lo importante es que el obispo de Málaga -Jesús Catalá- ya ha presentado el documento nacional de identidad de la Catedral a la Conserjería de Cultura, en Sevilla". Estrada se refería al Plan Director, un documento que "tienen todas las catedrales y que curiosamente la nuestra tampoco lo tenía aunque el Plan Nacional de Catedrales solicita que todas dispongan de uno", explicó Sánchez La Chica en una entrevista a este periódico. "Se trata de un documento que es una especie de guía para todas las acciones que hay que tomar en la Catedral, acciones de mantenimiento, de restauración, de promoción y difusión, de intervención, de todo tipo de obras y adaptaciones", dijo el arquitecto. Mañana, la asociación presentará su proyecto de rehabilitación de la Catedral en la plaza del Carbón.