Los bomberos siguen sin llegar a un acuerdo sobre el calendario laboral con la jefatura

La jefatura del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y una representación de los efectivos que mantienen un encierro desde el pasado 29 de diciembre se reunieron ayer para tratar la negociación del calendario laboral para 2017, sin que se haya llegado a un acuerdo. En concreto, la jefatura ha expuesto los motivos del calendario que ofreció, siendo rechazados por los bomberos. Al respecto, según ha expresado a Europa Press el secretario de comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, han solicitado a los efectivos "una especie de propuesta" en la que trasladen sus peticiones.

De ese modo, se reunirán, aseguró, a principios de febrero para proseguir con la negociación del calendario laboral y "ver si llegamos a un acuerdo". Según explicó, desde el SAB y CCOO piden, concretamente, un concurso de traslado ya que "nosotros no nos negamos a rotar, actualmente estamos rotando, lo que pedimos es un concurso de traslado o que dejen el actual funcionamiento que tenemos".

A la reunión asistió el director de personal, Carlos Gómez Cambronero; el inspector jefe del servicio, José Cruz Romero; y el subinspector, Rafael Rueda. Precisamente, los efectivos de Bomberos insisten en que ambos jefes sean destituidos. Asimismo, acudieron todos los sindicatos a excepción del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan), al que no saben "por qué no lo han citado". Por último, expresó que "el encierro continuará hasta que el alcalde no destituya a la jefatura", añadiendo que "ahí seguimos enrocados". Al respecto, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "eso no es posible bajo ningún concepto".