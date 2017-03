Los bomberos afrontan la primera huelga con la duda de su seguimiento

Los bomberos de Málaga consideran insuficientes los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento para afrontar la convocatoria de la primera huelga del personal de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento prevista para hoy. En ello se basan para acudir a trabajar, dicen, con "un celo escrupuloso". Su intención, según explicó el portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, es que los efectivos acudan a su puesto y, de esta forma, se "garantice la seguridad de los ciudadanos".

El argumento que esgrime el colectivo es que los responsables municipales no han contado con los jefes de sala encargados de la coordinación en el 080 ni con la Unidad Médica Sanitaria de Intervención (UMSI). Critican además que tampoco se garantiza la presencia de la figura del suboficial, que es el mando de mayor categoría en la escala operativa.

Efectivos acudirán a trabajar "para garantizar la seguridad de los ciudadanos"

A juicio de los bomberos, su derecho a la huelga se ve "lesionado" al permitir "el esquirolaje interno, ordenando habilitaciones de bomberos a cabos y cabos a sargentos para que realicen funciones de categoría superior". "Estamos en huelga pero cumpliremos escrupulosamente", resaltó Millán, quien precisó que así procederán hasta que un juez no resuelva el recurso del decreto que según acordaron ayer presentarán. Su intención también estriba en solicitar una nueva manifestación en la que continuarán reivindicando mejoras labores.

La propuesta de los efectivos recogía que en el parque central de Martiricos los servicios mínimos se basarán en un sargento, dos cabos y diez bomberos; la Jefatura la conformaran un oficial técnico, un suboficial, un bombero y un jefe de sala; en la UMSI un médico y un enfermero; y en la zona dos un sargento, dos cabos y nueve bomberos. En la zona 11 planteaban un cabo y cinco bombero, además de un cabo y cinco bomberos en el caso de la 21 y un cabo y cuatro efectivos en la 22. "Hemos metido en nuestros servicios a aquellos que trabajan un día cualquiera, pero el Ayuntamiento no puede enviar a menos personas. No hablamos de una empresa que produce chorizos, se trata de servicios imprescindibles para la comunidad y el mínimo no se puede bajar", apostilló el portavoz del SAB, quien considera que, de hacerse, se pondría en peligro la seguridad de los ciudadanos". El decreto del Ayuntamiento incorpora un total de 42 bomberos distribuidos en los cinco parques. Estos se suman a un jefe de guardia en el Centro Municipal de Emergencias y a otros cinco profesionales.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a señalar que continúa estando abierto al diálogo y que los servicios mínimos que han sido recurridos se habían negociado. "El tema se estudiará desde el cuerpo de Bomberos y el área de Seguridad hará lo que sea mejor para Málaga. Se trata de garantizar la cobertura de seguridad garantizada", afirmó antes de que finalizara la reunión del colectivo. Según indicó, el hecho de que la huelga se celebre "no va a afectar a ese espíritu de diálogo".

Asimismo, el regidor destacó que debe tenerse en cuenta el convenio laboral que ya fue firmado por la mayoría de los sindicatos y las cuestiones en las que se puede avanzar, como la reclasificación o el reglamento.

En la misma línea se pronunció el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien subrayó que en el cuerpo de Bomberos "hay voces discordantes" y que el paro indefinido "no va a cambiar el posicionamiento del Ayuntamiento", puesto que, afirmó, las reivindicaciones no son viables "ni técnica ni democráticamente". "En la última reunión ofrecimos el máximo dentro de la legalidad vigente y desde el respeto a los sindicatos que sí firmaron el convenio laboral", agregó el edil.

Según Cortés, con el número de efectivos establecidos en los servicios mínimos "se cubren todos los parques de la ciudad" para responder ante cualquier emergencia. Respecto a la unidad médica, añadió que se trata de un servicio "de apoyo a los bomberos" y que la atención sanitaria a los ciudadanos corresponde al 061. "El Ayuntamiento no puede obligar a trabajar a todos los bomberos", aseveró.