Los bomberos apagan su huelga

La primera huelga indefinida que ayer dio comienzo en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se desarrolló con normalidad. Los efectivos acudieron a sus puestos de trabajo al considerar insuficientes los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento la pasada semana. Su intención, según fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), es que los que vayan a trabajar pese a no estar incluidos en esa lista destinarán la parte correspondiente al sueldo del día a una o varias ONGS. Se trata, aseguraron, de una "colecta colectiva". "No dejaremos de asistir al trabajo y el salario que dejaríamos de percibir si nos ausentáramos y que se gastaría el Ayuntamiento probablemente en abonar el complemento por festivos de la jefatura por los sábados y domingos que no asisten al trabajo, lo destinaremos a aquellos que más lo necesitan realizando una donación a repartir entre las asociaciones de ayuda a personas desfavorecidas", resaltaron desde el SAB.

Asimismo, insistieron en que sus reivindicaciones no se basan en "mejoras salariales", sino que piden "una gestión adecuada del servicio, el reconocimiento que se merece nuestra profesión y que nos traten como al resto de funcionarios de este Ayuntamiento".

El alcalde, Francisco de la Torre, afirmó que la huelga de los bomberos "no ha tenido seguimiento", por lo que "a la vista del no éxito de la misma" los que la han convocado "tienen que pensar profundamente si tiene sentido mantenerla. Porque es mantener una cierta ficción". Sobre los servicios mínimos, cuyo decreto está recurrido por los bomberos al considerarlos insuficientes, De la Torre reiteró que están puestos "para garantizar la seguridad de la ciudad y para respetar el derecho al -paro- que han planteado". "La huelga no ha tenido seguimiento, yo no estoy diciendo que lo tenga que haber, pero cuando plantean servicios mínimos más altos es una paradoja", afirmó el regidor, al tiempo que advirtió de que "jamás, en ninguna huelga, ha ocurrido esto hasta ahora, siempre lo que discuten es que ponemos demasiados servicios mínimos y tienen que ser menos".

De la Torre no acaba de "entender" una huelga "que no tiene seguimiento y que lo que quieren es servicios mínimos más altos. "Algo pasa", señaló. En cuanto a la petición del colectivo de que para desconvocar la huelga deben encabezar las reuniones tanto el alcalde como los concejales de Economía y de Seguridad, Carlos Conde y Mario Cortés, respectivamente, el alcalde incidió en que "es un tema tan técnico que lo lógico es que estén ahí los que entienden de ello". También recordó que desde diciembre se ha abierto la posibilidad de una mesa técnica para analizar los temas "de los cuales se puede avanzar sin ningún problema", pero "hablando con claridad, de costo o no costo".