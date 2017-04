Los bomberos no tienen escala para rescatar por encima de la octava planta

Si hay un incendio en Málaga capital por encima de una octava planta los bomberos no tienen la escala necesaria para poder acceder por la terraza y rescatar a los residentes. Así lo denunciaron ayer los bomberos y lo reconoció el propio ayuntamiento. Si hubiera un incendio, por ejemplo, en una planta 12 los bomberos solo tienen medios para intentar acceder por la puerta del inmueble o, como se hace en otras ocasiones, mediante un butrón por la vivienda del vecino. La señora octogenaria cuya vivienda se incendió el lunes en Ciudad Jardín pudo ser rescatada por la terraza porque vive justo en un octavo piso y se daban las circunstancias de ángulo y separación de la pared apropiadas para poder salvarla.

Los bomberos denunciaron ayer que se compró un brazo articulado que permite llegar hasta 42 metros de altura que está averiado desde 2015, por lo que "ha estado más tiempo fuera de servicio que operativo". Juan Gálvez, sargento de bomberos, explicó que "tenemos la suerte de que Málaga no es una ciudad de rascacielos", aunque sí precisó que, incluso si ese brazo articulado estuviera operativo, hay 16 bloques en Málaga capital que tienen una altura mayor. Gálvez indicó que los bomberos de Torremolinos sí tienen una escala mayor y que en Madrid tienen un brazo articulado que llega hasta los 72 metros de altura.

Gálvez explicó que por encima de una octava planta solo pueden entrar por la puerta "y ahora todas son blindadas o semi blindadas por lo que no es fácil echarlas abajo". Todos los bomberos han realizado un curso para abrir cerraduras y, según este representante de bomberos, "hay maletines de extracción de cerraduras pero no están en uso, sino en algún almacén".

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, admitió que el brazo articulado, que permite alcanzar una altura de 42 metros de altura, se encuentra en Madrid, a la espera de ser reparado. La rotura de este elemento de seguridad, precisó, se alarga desde finales de 2015. El edil justificó la situación en los problemas empresariales después de que la empresa suministradora rompiese el contrato. A ello se sumó que la nueva firma condicionó la reparación del brazo articulado a la realización de un estudio propio sobre el mismo. No obstante, de acuerdo con las explicaciones de Cortés, la falta de presupuesto hizo que el año pasado no se pudiese efectuar el arreglo. "Cuando nos pasaron el presupuesto de arreglo el Ayuntamiento no tenía el dinero y hemos tenido que esperar a este año", dijo el edil, que ha elevado a unos 120.000 euros el coste de la operación. Cortés relató que en la actualidad el Cuerpo de Bomberos cuenta con un brazo, tres escalas de 32 metros y otra de 18 metros, todas operativas. "Medios hay de sobra; es verdad que el brazo articulado está roto, pero eso no impide a los bomberos hacer su trabajo", subrayó, e incidió en que la queja se produce en un escenario de conflicto laboral.