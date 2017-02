Los bomberos irán a la huelga y acusan al Ayuntamiento de "engaño"

El portavoz de Seguridad insistió en que hay decisiones que no son competencia del equipo de gobierno, caso de la reclasificación y los calendarios de trabajo, que deben formar parte de la mesa de negociación. Sin embargo, Millán destacó la posibilidad de sacar "300 plazas de bomberos especialistas", que volverían a opositar. "La jornada laboral habría que negociarla pero puede hacerse un anexo con mejoras y agregarse al acuerdo. Con voluntad política es posible pero cuando nos hemos acercado a negociar el director general le ha cortado la mano al Ayuntamiento", resaltó.

Asimismo, la plantilla prevé la preparación de un fondo de contingencia para cubrir los posibles gastos que pueden suponer los expedientes disciplinarios, de forma que los afectados "no vean mermada su nómina". La idea es que cada bombero aporte mensualmente 50 euros hasta la resolución del conflicto.

Una vez arranque la huelga, de la que informarán al Ayuntamiento con 10 días de antelación, se establecerán los servicios mínimos. "Los bomberos darán el 200% de ellos porque nos debemos al ciudadano", aseveró. El edil de Seguridad, por su parte, considera "excesivo llegar al extremo" de convocar un paro indefinido dado que, indicó, solo restan 10 meses hasta el próximo año. "La oferta municipal es negociar pero con el horizonte de hacer un convenio colectivo que entraría en vigor el 1 de enero de 2018 y ellos quieren que se haga ya. No veo justificada la huelga y mucho menos la de hambre", manifestó Cortés, que apela a la "responsabilidad" de los trabajadores.

El último convenio laboral fue firmado por los sindicatos, a excepción de CCOO y del SAB, y se está a la espera de que se apruebe definitivamente. El concejal de Seguridad, Mario Cortés, mantuvo el viernes un encuentro informal con representantes del Cuerpo, en el que "todo era muy positivo". El responsable sindical justifica el paro indefinido que llevarán a cabo en el hecho de que el Consistorio no aplicará las mejoras hasta a partir de 2018. "El director de Seguridad nos llamó para decirnos que hasta entonces no se negocia nada", destacó.

Los bomberos, que protagonizan un encierro desde el pasado 29 de diciembre en señal de protesta por el funcionamiento del Cuerpo, recrudecen sus protestas al sentirse "engañados" y convocarán una huelga indefinida. Pero además de esta actuación, que ayer decidió la plantilla en una reunión en el Parque Central de Martiricos, el portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, anunció que los efectivos iniciarán también una huelga de hambre a partir del próximo 1 de abril si antes no han alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento, que se basa en las tres erres: reclasificación de funcionarios a nivel C1, regularización de la jornada laboral y actualización del reglamento interno. A sus reivindicaciones se suma ahora la retirada de los expedientes disciplinarios que se han abierto contra varios mandos intermediarios del servicio. Por el momento, son dos, en palabras de Millán, los que están "en proceso". Ambos bomberos acudieron a declarar ante el juez instructor el viernes pasado y este lunes.

"Una minoría no puede querer cambiar lo que otros han aprobado"

El alcalde, Francisco de la Torre, afirmó ayer que siempre ha tenido la mano "tendida al diálogo" con los bomberos para tratar las peticiones de la plantilla. Sin embargo, precisó que "lo que no debería abordarse es poner en cuestión el convenio que está aprobado por la mayoría de sindicatos". Según el regidor, "el encierro está ligado a la negociación del convenio, y hay que tener sentido democrático de que si hay una mayoría que aprueba una cosa, quienes no han ganado deben respetar lo que la mayoría ha aprobado". Una "minoría", dijo, no puede "querer cambiar lo que otros han aprobado democráticamente, porque quedaría nuestra postura muy mal respecto a los que han aprobado el convenio mayoritariamente".