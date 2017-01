Los bomberos ven insuficiente la mesa de trabajo propuesta y mantienen el encierro

Aseguraron que solo negociarían con el alcalde, Francisco de la Torre, en caso de que éste se comprometiera a destituir al jefe del Real Cuerpo de Bomberos, José Cruz. Y cumplieron sus amenazas. La reunión que los efectivos mantuvieron el miércoles por la noche para resolver el conflicto laboral finalizó sin acuerdo después de más de tres horas. El secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, tildó de "insuficiente" el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de crear una mesa de trabajo para negociar sus condiciones laborales y, de esta forma, equipararse al resto de profesionales del país. Pero entiende que el cese de la Jefatura "es un punto irrenunciable". Los representantes sindicales de SAB, CCOO y UPLB informaron de la negativa del Consistorio a la asamblea de bomberos, que decidieron continuar con el encierro hasta que la medida sea efectiva.

Sin embargo, el equipo de gobierno del PP no tiene previsto ceder, según explicó el concejal de Seguridad, Mario Cortés, que dijo "no entender la reacción de los bomberos". Y es que, resaltó, el regidor ha accedido a negociar "todas las reivindicaciones laborales en una comisión de trabajo". "Les dijimos de hablar de absolutamente todo, pero que el cese de los jefes no es asumible", apostilló. Para argumentarlo, destacó que desde el punto de vista operativo José Cruz "es el que tiene más rango y quien mejor conoce el servicio", y también subrayó que "no se puede acceder a ese chantaje". "Quedó patente que estábamos dispuesto a hablarlo todo, pero se han enrocado y no negocian hasta que no haya destitución. Eso no puede su moneda a cambio para una negociación", se lamentó el edil.

Su intención, apuntó, es continuar "con la mano tendida". Mientras tanto sigue en pie el encuentro del día 13 que tendrá lugar en el Centro Municipal de Emergencias para tratar el calendario que desató el conflicto. "Espero que impere el sentido común y entiendan que la petición del cese no puede ser moneda de cambio para una negociación, afirmó.