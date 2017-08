Las botellas y la falta de seguridad acompañan al rock

Sson las diez y media de la noche en el Real de la Feria y varios grupos de personas de una media de edad de poco más de veinte años ya caminan hacia el que va a ser su lugar de ocio durante unas horas. Muchos jóvenes ya han hecho su círculo para proteger las bolsas de hielo, los vasos y las botellas de Larios o de Negrita. Va a ser una noche larga. El lunes, día 14 de agosto, la mayoría fueron a la Explanada de la Juventud, más conocida como la zona del botellón, a embriagarse, lo lógico en el lugar, pero muy pocos de ellos supieron que se celebraba la primera final del MálagaCrea Rock 2017. Así se apreció cuando el primer grupo, Costanera, subió al escenario y sólo las veinte personas que estaban más cerca vitoreaban a los músicos. Algunos de esos oyentes parecían precisamente que solo iban a verlos, mientras que el resto de la multitud escuchaba rock de fondo pero sin prestar atención. Antes de que comenzaran los conciertos, la explanada ya tenía diferentes puntos repartidos de botellas, vasos y bolsas de basura abandonadas. Esto puede suponer una desgracia para los que lleguen más tarde y vean que apenas se puede andar por el suelo, o una suerte si aún encuentran un par de cubitos de hielo que no se han derretido aún. Pero esto no es nada nuevo en la zona del botellón. Mientras tanto, el certamen de música seguía su curso y parece que cumplió con lo que se prometía, excepto con la hora, ya que todo comenzó media hora después de lo previsto. El espacio cada vez era más estrecho para saltar y bailar. Solo los que querían disfrutar de los participantes del concurso se quedaron enfrente del escenario. Después de Costanera, actuaron Sintaxis y J. J. Sprondel, seguidos del artista invitado Lagartija Nick que acabó sobre las tres de la mañana. Las instalaciones del escenario eran buenas para que los músicos pudieran actuar en condiciones pero lo curioso es que hubo más técnicos que agentes de seguridad. Los seguratas estaban dentro del escenario y el puesto de policía más cercano se encontraba en el portón de la feria. El tamaño de la explanada es abismal y si comenzase una pelea justo en medio del recinto, los agentes llegarían 10 o 15 minutos tarde. Cabe destacar que la mayor parte de los asistentes no van a buscar problemas, pero nada es seguro y la seguridad brillaba por su ausencia. La noche del lunes no hubo acontecimientos graves, pero ya se han dado peleas que han interrumpido a los que solo querían divertirse.