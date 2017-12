Sin botes no hay paraíso: El mensaje más 'ruidoso'

El mensaje se encendió tan rápido como la pólvora en el universo virtual de Twitter. Cientos de mensajes se agruparon con una etiqueta tan singular como #SinBotesNoHayParaiso para la ciudad denominada así por Vicente Aleixandre y la Capital Europea del Deporte 2020. Desde hace días, amantes del baloncesto de todos los niveles, desde aficionados a profesionales, jugadores, entrenadores y clubes han dejado constancia de su apoyo a los equipos que entrenan en centros educativos públicos de la capital malagueña y que han visto peligrar su actividad por la llegada a dos colegios de sanciones por exceso de ruido. Una de ellas, la impuesta al CEIP Lex Flavia Malacitana, vino acompañada de la prohibición de realizar cualquier actividad extraescolar en el patio pasadas las 14:00. Ayer, hasta el secretario general del PSOE Pedro Sánchez, aficionado al baloncesto y jugador hasta los 21 años del Estudiantes, salía a la defensa del deporte base malagueño. "Yo también sumo mi voz a la protesta. Un sí rotundo al deporte y a los niños de Málaga que quieren, y no pueden jugar al baloncesto al aire libre", comentó en un tuit. También ayer el escolta del Real Madrid Sergio Llull subió a Twitter un pequeño vídeo botando a dos manos y lanzó su mensaje de apoyo. "Hay que dejar que los niños disfruten y aprendan los valores del deporte". Y el malagueño Francis Alonso, jugador de la cantera del Unicaja que estudia en la universidad americana de Greensboro gracias a una beca comentó que es "irónico como gracias a esos "ruidos que no se pueden soportar" he conseguido recibir una beca deportiva para compaginar estudios/baloncesto en USA y poder vivir lo que está siendo la mejor experiencia de mi vida".

Desde la liga ACB y el Club Unicaja el respaldo a la causa del baloncesto base también ha sido unánime. Y el seleccionador nacional Sergio Scariolo demandó "una solución ya". Y esa pasa por la firma del convenio comprometido entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga que quedó en suspenso la pasada semana por la ratificación de las sanciones de 12.000 euros cada una. El acuerdo haría posible la cesión de los centros educativos por parte de su titular, la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga desde las 20:00 hasta las 22:00. Por su parte, el convenio pendiente de rúbrica incluye una adenda para que el Consistorio pueda derivar esa responsabilidad a los clubes y, si ocurre alguna incidencia durante las actividades a esas horas, no sea la Consejería de Educación la que tuviera que asumir su coste.

Aunque el pasado martes acercaron posturas ambas administraciones, si no hay solución de aquí al 16 de diciembre se pararán las competiciones federadas para asistir a la gran manifestación convocada a las 11:00 desde la Delegación de Educación a la Casona del Parque.