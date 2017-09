Un buque hospital chino visitará el puerto

Capitaneado por el vicealmirante Guan Bolin, el Arca de La Paz de 178 metros de eslora y 24 de manga desplaza 14.300 toneladas, estando tripulado por 381 personas, la gran mayoría de ellos militares. Con ocho cubiertas útiles, este buque hospital que luce en su casco la numeral 866 dispone de una superficie de 4.000 metros cuadrados destinada a los trabajos sanitarios. Dividido el hospital flotante en cinco zonas: Transferencia de enfermos, valoración y actuación médica, área ambulatoria, hospital y espacio de evacuación con un helicóptero, el He Ping Fang Zhou dispone de un equipamiento de alta tecnología que le permite afrontar cualquier tipo de actuación sanitaria; algo que contrasta con el uso de técnicas de la medicina china tradicional. Una escala de descanso en Málaga destinada al ocio y al turismo de los tripulantes del Arca de la Paz.

Teniendo su base en Zhoushan, un significativo puerto de la provincia de Zhegiang a orillas del mar Oriental de China, el Arca de la Paz , desde su construcción en 2008 en los astilleros Guanghou International Shipyard ha efectuado un total de seis navegaciones humanitarias tocando los cinco continentes. Convertido en un embajador flotante y esgrimiendo el lema Paz, Cooperación y Desarrollo, el He Ping Fang Zhou ha participado en operaciones tales como un viaje sanitario a lo largo de la costa de China, la celebración del sesenta aniversario de la marina de guerra de su país, el más importante ejercicio naval realizado hasta la fecha entre Rusia y China, amén de estar presente en diferentes encuentros médico marítimos internacionales realizados por instituciones civiles y militares.

Seleccionada Málaga como la única ciudad europea que tocará este hospital flotante en la ruta solidaria que está efectuando (el clima y las instalaciones portuarias han sido los principales motivos de esta elección), la escala prevista servirá fundamentalmente para el descanso de la tripulación así como para la realización de tareas de repostaje de combustible y de abastecimiento de víveres. Tras un acto a pie de muelle en el que 200 chinos residentes en Málaga recibirán al barco, los mandos de la Comandancia Naval malacitana, gestores de la escala, darán la bienvenida oficial al He Ping Fang Zhou que tiene previsto su atraque a las 10:00 horas del domingo en el pantalán de Levante. Consignado el buque por la agencia Marmedsa, aún no se ha confirmado si el barco realizará una jornada de puertas abiertas para que los malagueños que lo deseen puedan visitarlo.

Este domingo llegará al puerto el buque hospital de la marina de guerra china He Ping Fang Zhou para cumplimentar una escala de descanso que lo mantendrá en aguas malacitanas hasta el martes día 12. Esta visita, la primera que hace un barco del Ejército Popular de Liberación de China a Málaga, está enmarcada dentro de una misión humanitaria de cinco meses que el Arca de la Paz (así se conoce a este barco), inició el pasado 26 de julio y que lo llevará por diferentes países de Asia y África.

Las cifras humanitarias del 'Arca de la Paz'

El buque hospital He Ping Fang Zhou que en unos días atracará en Málaga procedente de Sri Lanka, llega con un significativo historial de ayudas humanitarias. Sin estar contabilizadas oficialmente ni las asistencias efectuadas en sus viajes por las costas de China ni los servicios realizados en ejercicios navales, el Arca de la Paz refleja en sus rutas por el mundo unos muy buenos números. Entre agosto y noviembre de 2010, en una navegación que lo llevó a Djibouti, Kenia, Tanzania, Islas Seychelles y Bangladesh, este buque realizó 17.345 asistencias ambulatorias y 93 actuaciones quirúrgicas. En 2011, entre septiembre y diciembre visitando Cuba, Jamaica, Trinidad Tobago y Costa Rica, por el He Ping Fang Zhou pasaron 11.446 enfermos realizándose 118 cirugías. En 2013, además de cumplimentar apoyo sanitario en Brunei, Maldivas, Paquistán, India, Bangladesh, Myanmar, Indonesia y Camboya donde se atendieron a 30.713 personas y se operaron a 293, este buque navegó a Filipinas para prestar auxilio a los damnificados que sufrieron en noviembre de aquel año el azote del tifón Haiyan. Tras aquella experiencia que probó su eficacia médica, en 2014 y 2015, el Arca de la Paz ha atendido en dos diferentes campañas que lo llevaron, entre otros lugares, a Méjico y a Australia a 40.294 personas; una cifra a la que habría que añadir los 271 pacientes que fueron operados a bordo. Con estas cifras acumuladas en sus viajes humanitarios y tras participar en 2014 y 2016 en los ejercicios RIMPAC (unas maniobras navales organizadas por Estados Unidos en Hawai y Honolulu que congrega a buques de las más importantes marinas de guerra del mundo), el He Ping Fang Zhou se ha convertido en un referente a la hora de hablar de barcos hospital. Celebrándose a su bordo diferentes reuniones internacionales sobre asistencia médica y rescate en la mar, la experiencia acumulada en este buque de la marina de la República Popular de China ha ayudado a la creación de una serie de protocolos de actuación en barcos de características similares; una metodología encaminada a la actuación frente a catástrofes naturales y multitudinarias campañas ayuda sanitaria.