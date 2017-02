Los bares de cuatro calles del Centro mantienen sus terrazas sin autorización

Las terrazas de los bares y restaurantes localizados en las calles Císter, Duque de la Victoria, Molina Lario y Santa María vienen ocupando la vía pública desde el pasado 1 de enero sin las necesarias autorizaciones municipales. Así lo confirmaron a este periódico fuentes del área de Promoción Empresarial de Ayuntamiento, que recordaron la determinación adoptada por el departamento de Comercio de no renovarles los permisos necesarios para colocar mesas y sillas.

A pesar de ello, en los casi dos meses ya transcurridos desde el inicio del año, este mobiliario sigue protagonizando la estampa de estas vías del casco antiguo, lo que vulnera de manera tajante la ordenanza municipal al respecto. De hecho, el borrador de la nueva normativa, aún sin aprobar, fija la ocupación de la vía pública sin autorización entre las infracciones tipificadas como "muy graves", pudiendo conllevar la imposición de sanciones de entre 1.501 a 3.000 euros. Al tiempo, agrega que en el caso de que se compruebe que la instalación de la terraza "sin licencia impide o dificulta notablemente el uso común general o cualquier uso preferente, o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, la Policía Local podrá ordenar la inmediata retirada de la terraza o de los elementos perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan".

El escenario en el que se mueven estos establecimientos ya fue dibujado por el departamento de Comercio el año pasado. Los técnicos de este área informaron a los propietarios afectados de que no se les renovarían los permisos para disponer del espacio de las aceras. En concreto, tal y como constata un escrito oficial firmado por la directora general de Promoción Empresarial, Esther Molina, fechado el pasado 10 de enero, las citadas resoluciones fueron formalizadas el 19 de febrero y el 1 de junio de 2016.

La primera de las comunicaciones informaba a los establecimientos de la calle Santa María de que no se les iba a renovar la autorización para "las ocupaciones con mesas y sillas y la reducción a 1 metro cuadrado de los expositores". Cuatro meses después se remitió un escrito similar a los locales de las calles Císter, Duque de la Victoria y Molina Lario. En estos espacios se ampliaba la no autorización a los expositores.

Estas precisiones forman parte de un escrito de contestación a la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, colectivo que el 17 de octubre del año pasado remitió una carta a este departamento municipal solicitando información sobre las circunstancias en las que se encontraban los locales de estas cuatro calles del casco antiguo.

El argumento empleado meses atrás para justificar la adopción de esta drástica medida fue la de garantizar la seguridad de los peatones que, en el caso de Císter, Molina Lario y Duque de la Victoria, se ven forzados a transitar por un espacio en el que se autoriza el paso de taxis, vehículos de carga y descarga y otros coches autorizados.

La no renovación de las autorizaciones en Santa María, donde se cuentan cinco establecimientos con ocupación de vía pública, los técnicos subrayaron la estrechez de la calle y la imposibilidad de compartir el espacio destinado al paso de los peatones con el del mobiliario de las terrazas de los bares. Y, aunque no se anunciaba la no renovación de los permisos para las tiendas de souvenirs existentes, sí se precisaba que no se autorizarán ocupaciones superiores a un metro cuadrado, independientemente de la superficie y fachada del local.

No obstante, en los últimos meses del año pasado desde el Consistorio se aludió a la existencia de conversaciones con la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) en el intento de encontrar una solución consensuada. De acuerdo con el relato de los hechos, este punto de encuentro no ha sido posible hasta la fecha.

Preguntado por este asunto, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Jesús Sánchez, eludió pronunciarse, aplazando cualquier opinión al respecto al desarrollo de una reunión ya fijada con la concejala de Promoción Empresarial, María del Mar Martín Rojo. Según fuentes consultadas, este encuentro tendrá lugar hoy mismo, con el objeto de abordar la situación en la que se encuentran estos establecimientos.

La normativa municipal en materia de ocupación de vía pública constata que será el servicio municipal competente para la concesión de las autorizaciones el que informe sobre la viabilidad de las solicitudes formuladas, "debiendo tener en cuenta, prioritariamente, el interés general ciudadano, pudiendo ser denegadas en función de la intensidad del aprovechamiento sobre el normal desarrollo del uso y disfrute ciudadanos". A ello se suma que entre las obligaciones que ha de respetar el titular de uno de estos permisos está el no "dificultar el paso peatonal ni afectar la seguridad del tráfico de vehículos".