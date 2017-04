El cambio social al alcance de la mano

Usar la innovación para hacer del mundo un lugar mejor. Ese fue el principal legado que Aquae Talent dejó ayer por su paso en la provincia. Alrededor de 500 personas participaron en la jornada organizada por la empresa en colaboración con Hidralia y La Fundación de Unicaja. La cita tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UMA. La edad no fue una limitación para poder participar, de hecho acudieron universitarios, empresarios y autónomos. En la jornada fueron bien recibidos todos aquellos que, ya sabedores de la dinámica o curiosos por descubrirlo, quisieron acudir para participar en una reunión donde la creatividad y la originalidad se proponían como claves para cambiar la sociedad.

La jornada cumplió las expectativas esperadas e incluso superaron las de aquellos que no tenían del todo claro de qué trataría exactamente. Sorprendente, original y rompedor fueron algunos de los adjetivos más repetidos entre los que disfrutaron de la dinámica. "Uno de nuestros profesores nos animó a que viniéramos, le parecía interesante para el tema del emprendimiento, quería fomentar una de las competencias transversales de la carrera que es el trabajo en grupo y la verdad es que nos está gustando. Veníamos con la impresión de que se iba a hacer aburrido y para nada, está siendo muy interesante", contaba Gonzalo Bueno Santana, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones.

Aquae Talent Hub es un espacio donde el talento, el conocimiento y las personas son los protagonistas, un punto de encuentro para aquellos emprendedores con ideas y ganas de poner en marcha iniciativas para cambiar las cosas de cara a mejorar la sostenibilidad del entorno más cercano y del planeta. La de ayer fue la primera parada que la empresa ha hecho en Andalucía pero la tercera en España. Su misión es recorrer la Península para potenciar la Innovación Social bajo el lema Pasión por el Talento. Todas ellas son impartidas por expertos en innovación y emprendimiento y tienen como objetivo explorar e indagar en la parte más creativa de las personas para generar ideas diferentes. "A veces buscamos cosas nuevas cuando lo que hace falta realmente es aprender a mirar y transformar lo que ya tenemos", explicaba Irene Lapuente, una de dos las exponentes.

Lapuente es la fundadora de La Mandarina de Newton, una empresa dedicada a la creatividad y a la búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje utilizando la innovación. Irene fue la primera en abrir la dinámica con un taller que no dejó indiferente a ninguno de los presentes. De 10:30 a 12:30 trabajó con la creatividad y la empatía consiguiendo que los participantes se relacionaran entre sí, incluso sin conocerse, y trabajaran en equipo. "La empatía nos ayuda a ponernos en la piel de otras personas y a poder encontrar soluciones o problemas, muchas veces invisibles", exponía Lapuente durante su intervención. "Me ha gustado mucho la iniciativa de conocer a la que tienes al lado, te da la oportunidad de comunicarte que muchas veces no nos atrevemos", manifestaba Natalí Ruiz, una de las asistentes y empleada de Ecoavantis, una empresa técnica sobre sostenibilidad y medio ambiente. "El tema de la creatividad tiene que ver con nosotros no nos dedicamos al ámbito técnico tal cual, sino que vendemos que esa comunicación sea creativa para que la gente lo entienda y le interese".

La otra parte de la conferencia se desarrolló de 13:00 a 14:00 y Ana Sáez de Miera la inició así: ¿Qué hacemos cuando algo no nos gusta?Con esta cuestión la directora de la Fundación Ashoka quiso hacer reflexionar a los asistentes sobre la pequeña diferencia entre ignorar un problema o tomar la iniciativa y cambiar aquello que podría mejorar. Su ponencia giró en torno al emprendimiento social y a la presentación de Red de Impulsores del Cambio, un proyecto ambicioso en el que su fundación trabaja conjuntamente con Aquae. La iniciativa consiste apoyar económicamente y ofrecer visibilidad a diferentes proyectos de innovación social en España y Latinoamérica. Aquí en la provincia trabajan con el Colegio La Biznaga, que con su modelo educativo está mejorando los resultados académicos y fomentando el cambio social desde la infancia.

A veces las pequeñas ideas suponen grandes cambios, eso lo dejaron claro. "La innovación social está al alcance de todos", insistió Saéz. El cambio tan solo está en atreverse a dar el paso.