Un camionero sextuplicaba la tasa de alcohol

Un conductor de nacionalidad española y 62 años ha sido sorprendido por agentes de la Policía Local de Málaga que sextuplicaba la tasa máxima permitida para el tipo de vehículo que conducía, que al tratarse de un camión es de 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los hechos tuvieron lugar sobre la medianoche del pasado domingo al lunes, cuando un conductor que circulaba por la MA-20 sentido Torremolinos telefoneó a la Sala 092 para informar de que el camión que le precedía realizaba desplazamientos laterales en zig-zag sin motivo aparente, perdiéndolo de vista cuando se desviaba hacia el Polígono Guadalhorce. Una dotación de la Policía Local de Málaga se dirigió con premura al lugar, localizando al camión detenido en calle César Vallejo y a su conductor en el interior, procediendo a la identificación del mismo, al que le apreciaron signos inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tales como fuerte olor a alcohol, habla pastosa o andar vacilante.

El conductor, según la Policía, manifestó a los agentes que acababa de llegar a Málaga y en la parada obligatoria de 45 minutos que había tenido que realizar a su paso por Almería había consumido tres o cuatro cervezas, pudiendo observar los mismos que en la cabina del camión portaba más latas de cerveza. Los policías le indicaron que debía acompañarlos a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local para ser sometido a la prueba de alcoholemia mediante el procedimiento de aire espirado. Una vez allí, el conductor dio positivo con las cantidades de 0,98 y 0,92 miligramos por litro en primera y segunda prueba, respectivamente; por lo que se le leyeron los derechos que le asistían en su calidad de investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El camión tenía toda la documentación en regla, quedando estacionado e informando a su conductor de que no podría hacer uso de vehículo a motor o ciclomotor mientras no desaparecieran las causas que motivaron la inmovilización del vehículo.