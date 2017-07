El campamento de Málaga (a medias)

Había más fotógrafos presentes para el acto de inauguración que ciudadanos visitando el parque, pero se trata de un detalle insignificante ya que es el primer día de puertas abiertas del nuevo parque Benítez. Sería, además, un detalle que no alteraría el buen humor y alegría del alcalde, Francisco de la Torre, que había abogado por la apertura del recinto para uso público durante meses. Y ayer, tras meses de litigios con la Junta, consiguió su ansiado objetivo.

Para este día tan esperado, el alcalde se rodeó de los suyos, charló con ellos amistosamente en uno de las mesas del parque y manifestó reiteradamente la “riqueza forestal” de la zona. Tuvo incluso tiempo para atender la pregunta de una ciudadana interesada en zonas más accesibles para el recinto, concretamente para aquellos potenciales visitantes que lleguen desde Torremolinos. “Vamos a estudiarlo”, respondió en un primer momento De la Torre a la residente, para seguidamente culpar a la Junta de la situación: “En lo que se refiere a la administración de zonas forestales, no me queda más remedio que suspenderles”.La crítica del alcalde, por más que entre dentro de la jerga política entre partidos, refleja bastante bien la situación en la que las administraciones local y autonómica han manejado la situación. Ambos han echado el balón en el tejado rival hasta que el regidor tomara la decisión de que el parque, acondicionado totalmente o no, tenía que abrir.

Y así hizo ayer. Faltan trabajos por hacer, siendo el más importante de ellos el desvío del arroyo El Cañuelo, que en vez de rodear el recinto lo cruzará con un cauce superior para evitar inundaciones cuando se produzcan lluvias intensas. Ese es el principal escollo del Ayuntamiento con la Junta que queda por resolver. El Consistorio quiere que el Gobierno regional acepte el plan especial antiinundación para comenzar los trabajos en el arroyo, algo que de momento no tiene visos de ocurrir porque son necesarios estudios hidrológicos para calcular el cauce necesario que asegure la no inundación del parque. Sin embargo, el alcalde nunca consideró condición indispensable acabar la obra en El Cañuelo para que el público pudiera visitar la zona. “Nadie ha hablado nunca de inundaciones en el Benítez, en la vida”, dijo ayer para justificar la apertura provisional.

A día de hoy, el parque es un recinto adecentado con una capa de pintura en forma de una veintena de papeleras y mesas con bancos. Sin embargo, el alcalde considera que ese es el estilo que debe tener un recinto de estas características:“Es un parque forestal, así que no tratemos de buscar aquí el acabado de un parque urbano”.

En cuanto a los retoques que faltan por hacer, De la Torre reveló que se está gestionando la construcción de una cafetería para hacer el lugar más atractivo. Además, no descartó vallar completamente la zona si se producen entradas de coches o motos. “Por el momento nos vamos a limitar a decir que no se puede entrar con vehículo en el parque”, dijo. Los visitantes podrán dejar los automóviles en la explanada habilitada a la entrada del recinto, de capacidad para unos 200 coches. El parque, que cuenta con casi 300.000 metros cuadrados de extensión, es fácilmente alcanzable también desde el transporte público. La línea C-1 del Cercanías, con parada en Plaza Mayor, y la línea 5 de la EMT dejan al visitante a escasos minutos del recinto.

Los que aún no han visitado la zona ni en transporte público o privado son los ediles de la oposición en el Ayuntamiento. El portavoz del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, envió ayer una carta al alcalde para criticar el acto de inauguración del parque, que él considera parte del juego político: “Usted ha convertido un acto institucional, como debiera ser la inauguración de un gran parque, a pesar de presentar graves deficiencias, en un acto partidista. Ha roto con su actitud las reglas del juego democrático de las que tanta gala ha hecho desde el sillón de la alcaldía”.

Pérez asegura en la misiva que precisamente el mal estado del Benítez es la razón por la cual el alcalde quiso evitar la presencia del resto de los grupos políticos, a sabiendas de las previsibles críticas por parte de la oposición. El portavoz socialista revela que el PSOE ha estado llamando la semana pasada y parte de esta a alcaldía para saber si se iba a celebrar algún acto de inauguración del parque, recibiendo en todos los intentos la negativa de la administración.

Tampoco recibieron ningún tipo de aviso los grupos municipales de Ciudadanos, socios de De la Torre en el Consistorio, Málaga Ahora y Málaga para la Gente. El portavoz de este último grupo, Eduardo Zorrilla, apoyó el movimiento de Pérez y aseguró que tiene “toda la razón” en mandar la carta de protesta.Con polémica o sin ella, el Benítez ya está abierto. Y lo está en parte gracias a la subvención de un millón de euros de la Diputación, que permitirá el mantenimiento del parque. El presidente de la administración provincial, Elías Bendodo, se alejó de las críticas de “chapuza” de los grupos municipales y aseguró que el día de ayer fue “importante” para toda la provincia, ya que no hay muchos parques en Málaga de la magnitud del Benítez. Grande o no, es la asiduidad de visitas que tenga el recinto la que determinará si esta apuesta del Ayuntamiento –que costará en torno a cinco millones de euros– ha merecido la pena o si quedará para el recuerdo como un proyecto fallido, y costoso, del Consistorio.