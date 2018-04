El campo recibe 6,1 millones más por las ayudas europeas

Cerca de 11.000 agricultores y ganaderos malagueños recibieron la pasada semana el tercer pago anticipado de las ayudas provenientes de la campaña de la PAC (Política Agraria Común) de 2017, un abono de 6,1 millones que, junto a los dos anteriores (realizados en octubre y diciembre del pasado año), elevan la cuantía total sufragada a 77,9 millones de euros. El desglose de este montante se divide, mayoritariamente, entre el Pago Base, que concentra la mayor parte del presupuesto y se reparte conforme al número de hectáreas (2,7 millones); el Pago Verde, que reconoce a las explotaciones que adquieren políticas en pro del medio ambiente (1,4 millones), y las ayudas a las explotaciones de ovino (970.000 euros) y de caprino (821.000 euros). Con todo, y tres meses antes de que finalice el plazo de liquidación que se extiende hasta el 30 de junio, la Junta alcanza el 92% del total de las ayudas europeas adelantadas.

Además, desde el pasado 1 de febrero está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2018, que podría llegar hasta los 1.425 millones A falta de dos semanas para el cierre, en Málaga se han recogido 13.000 solicitudes, más de la mitad de las 19.700 presentadas el pasado año. La de 2018 es la cuarta convocatoria desde que se aprobara el nuevo régimen que, a falta de dos años para que expire y con el debate sobre su futuro hirviente, no ha dejado de ser diana de críticas. Así lo manifestaron ayer el delegado del Gobierno andaluz, José Luís Ruiz Espejo, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, que reclamaron una mayor sensibilidad por parte del Gobierno central.

Según Ruiz Espejo, Málaga no ha parado de ver descender el número de ayudas europeas, que ahora rondan los 80 millones mientras que hace "no muchos años" superaban los 90. "Estamos perdiendo entre 10 y 12 millones anuales de pago directo, una merma que no tienen otras comunidades. El reparto nacional de la PAC perjudica a Andalucía", alegó. Según un estudio publicado por la Diputación, en 2016 los agricultores malagueños recibieron de ayudas europeas un montante que superó los 101 millones de euros.