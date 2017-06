"El cáncer se cura; la corrupción no ya que es inherente a algunos humanos"

Todavía pocas mujeres dirigen unidades en los hospitales. Y las que lo hacen, suelen ser facultativas. Yolanda Lupiáñez es enfermera y no sólo está al frente de un área, sino de dos. Es responsable de Oncología Radioterápica y de Procesos Asistenciales en el Hospital Clínico.

-¿Qué le han enseñado todos estos años trabajando en Oncología?

-Empecé a trabajar con 21 años. Al principio tuve una época en la estaba tristona y yo soy una persona muy alegre. No sabía lo que me pasaba. Me di cuenta de que una cosa era la realidad de la calle y otra la de un hospital. Y más en una planta de Oncología de hace treinta años. Porque la Oncología ha cambiado mucho en estos 30 años... A nivel personal, este trabajo me ha hecho aprender que tengo que disfrutar día a día. Eso lo aprendí desde muy jovencita. Y a nivel profesional, la destreza que he adquirido en todos estos años en Oncología me ha hecho sentirme muy útil porque puedo ayudar mucho a los pacientes.

-¿Cómo ha mejorado la Oncología en todos estos años?

-Cuando empecé a trabajar, la enfermedad oncológica se curaba en menor proporción; había menos supervivencia. Hoy en día ha aumentado la supervivencia de una forma tremenda. De hecho, estamos hablando de cronificación del paciente oncológico. Han mejorado la supervivencia, la calidad de vida de estos pacientes, los tratamientos... Ha habido un gran cambio.

-¿Cambiaría su trabajo en Oncología?

-No. Es que me siento tan útil. Estoy tan formada... Yo estoy en la gestión desde el año 2009. He llevado la Unidad [de Oncología Radioterápica] pero nunca, nunca me he distanciado de la parte asistencial con el proceso. Yo he gestionado el proceso completo de la Oncología Radioterápica, todas las actividades y todos los profesionales, independientemente de la categoría profesional. Y al mismo tiempo como enfermera he llevado la consulta de nutrición del enfermo oncológico.

-¿Qué le diría a personas diagnosticadas de cáncer?

-Que la mayor parte de los cánceres hoy en día se curan. Por supuesto que cuanto más precoz se diagnostiquen, más posibilidades hay de llegar a la curación. Además, que los procesos terapéuticos aunque son complejos, también hay profesionales muy, muy cualificados que les ayudamos a llevarlo de la mejor manera; enseñándoles a cuidarse, a vivir con los efectos adversos del tratamiento. Y que después de los tratamientos, cuando se curan, experimentan un cambio a nivel personal porque su vida mejora después de una experiencia tan dura.

-El cáncer sigue siendo una enfermedad a la que se teme...

-El cáncer está excesivamente dramatizado. Hay otras enfermedades que son mucho más complejas y conllevan más sufrimiento, como algunas neurológicas. El cáncer lo hemos magnificado.

-Los especialistas han pedido que se hable de cáncer y no de una larga y penosa enfermedad.

-Durante varios años, de 2007 a 2012, trabajé con el Plan Integral Oncológico Andaluz y formé parte del grupo editor. Comentábamos entonces que usamos la palabra cáncer de forma despectiva. Los políticos hablan del cáncer de nuestra sociedad para referirse por ejemplo a la corrupción y no se debería usar esa palabra de forma peyorativa. Es una enfermedad, como hay otras cardiológicas, neurológicas... Afortunadamente hoy se curan muchos pacientes y aunque el proceso es difícil como en cualquier enfermedad seria, la gente se recupera y sale fortalecida de una experiencia así. Hay que desdramatizar y llamar a las cosas por su nombre.

-¿La corrupción se cura?

-Yo creo que no, es inherente a determinados seres humanos que buscan ciertos cargos que les permitan hacer ese tipo de acciones.

-Es directora de Procesos Asistenciales del Clínico ¿Qué es eso?

-Mi trabajo consiste en poner en marcha procesos transversales que afectan al hospital entero y que van a redundar en una mejora significativa de la atención a los pacientes. Por ejemplo, hacer un uso eficiente de las camas hospitalarias, reducir las listas de espera, reducir las listas quirúrgicas.

-¿Y duerme bien por las noches?

-[Risas] Son procesos muy complejos porque afectan al hospital al completo, a todas las unidades y a muchos profesionales. Además suponen un cambio de perspectiva. Así que hay que hacer un trabajo lento, pero seguro; contando por supuesto con los profesionales y teniendo como objetivo beneficiar al paciente. No son palabras bonitas, ese es el objetivo. Para hacer un uso óptimo de los recursos que tenemos con el fin de mejorar la asistencia.

-Y en su unidad, Oncología Radioterápica, a su vez debe colaborar con Oncología Médica, Enfermería, Anatomía Patológica...

-Trabajamos en equipos multidisciplinares. A partir del comité de tumores, se decide el tratamiento de cada paciente. A partir de ahí nos coordinamos para darle ese tratamiento lo más pronto posible, de la mejor manera posible sin duplicar acciones.

-¿Esa coordinación ha mejorado?

-Sí, sí; mucho. El modelo de unidades de gestión clínica ha facilitado esta coordinación. Además, tenemos sesiones clínicas multidisciplinares con todos los profesionales para entre todos buscar la mejor manera de tratar a cada paciente. Intervenimos enfermeros, médicos, físicos...

-Tiene dos cargos de gestión siendo mujer y enfermera. La mayoría suelen ser varones y médicos. Es una excepción por partida doble. ¿Qué supone para usted?

-Para mí es la máxima responsabilidad que puedo tener para trabajar de la mejor forma con mis profesionales y dar la mayor respuesta a la población. Es una gran responsabilidad. Me gusta consensuar, trabajar de forma transversal entre todos, teniendo claro que estamos al servicio del paciente. Nuestra organización la hacemos en función de la comodidad del paciente y no de nuestra propia comodidad.

-¿Cómo valora la sanidad pública, tan denostada?

-Yo la valoro con muy alta nota. Tenemos una sanidad pública de las mejores del mundo, con una amplia cartera de servicios. ¿Qué puede ser mejorable? Sí, pero una de las cosas que aprendí cuando hice un máster en Economía de la Salud en la Universidad de Málaga es que la demanda es infinita y los recursos son limitados. Pero eso tanto a nivel doméstico como hospitalario.

-Sí, como el sueldo...

-Claro. ¿Qué podemos tener más? Por supuesto, pero lo que tengamos de más hay que quitarlo de otro sitio porque los recursos son los que son. Siempre he trabajado en la sanidad pública y creo que tenemos un buen sistema. De hecho, vienen muchas personas de otros países a utilizar nuestras prestaciones porque en sus países, incluso más desarrollados, no las tienen.

-¿Y qué le mejoraría?

-Podemos mejorar la atención al paciente, la resolución en esta atención, la credibilidad con los ciudadanos, nuestros tiempos de respuesta y sobre todo lo que debemos mejorar es empezar a medir resultados en salud. ¿Qué pasa con la población que atendemos? ¿Cómo salen una vez que hacemos los procedimientos para mejorar su salud?

-Es enfermera. Muchos enfermeros emigran para trabajar ¿Se está perdiendo capital humano?

-Se está perdiendo un capital importante. Pero creo que en este presente-futuro de la profesión se está maximizando el trabajo enfermero dando respuesta en áreas en las que hasta ahora no se daba. Por lo que va a aumentar en los próximos años la cantidad de personas de enfermería que están trabajando en nuestro país, en consultas de enfermería de prácticas avanzadas. La emigración masiva poco a poco va a disminuir porque se van a aumentar los puestos de enfermería con otras funciones dentro de nuestras competencias.

-¿Tenéis proyectos de investigación?

-Tenemos proyectos compartidos, traslacionales con Oncología Médica y Radioterápica y con Endocrinología. La investigación es fundamental, en Oncología y en cualquier área de conocimiento. Es lo que nos ayuda a saber si realmente las prácticas que hacemos son las mejores. Tenemos que fomentar la investigación en todas las categorías profesionales. Tenemos que cuestionarnos nuestras prácticas y ver si lo que hacemos tiene evidencia científica. Tenemos que dar difusión a esos resultados de investigación para que el resto de los profesionales lo hagan extensivo a los pacientes que atienden.

-¿Qué le mejoraría a la provincia de Málaga?

-Quizás las comunicaciones. Se están haciendo bastantes cosas. Tenemos el AVE, el Metro... Pero todavía hay zonas dentro de la provincia que no tienen una buena comunicación. Pero después tienen que mejorar las comunicaciones con las provincias que tenemos al lado. Es muy difícil llegar a Cádiz. Ahora se ha facilitado llegar a Almería. También tendríamos que tener más zonas verdes. Yo siempre que paso junto al río Guadalmedina pienso que podría ser una zona verde, un pulmón que atravesaría toda la ciudad. Y carriles bicis. Son necesarios. Hay tramos en la ciudad, pero hay mucha discontinuidad. Yo tengo miedo cuando mi hijo coge la bici. Tiene 14 años y no le dejo circular por la ciudad a no ser que vaya con nosotros.

-El Metro cumple 11 años de su inicio y no está completo...

-Está atrasándose mucho la obra. Está impactando además en la ciudad. ¡Los comercios del centro, pobrecitos, cuánto llevan sufriendo la obra! Es un bien para todos y tenemos que ser conscientes que durante un tiempo habrá que pasar ciertas vicisitudes, pero quizás se está retrasando demasiado. Tendría que ir con más celeridad.

-¿Qué haría en los terrenos del Civil? ¿Un nuevo Carlos Haya?

-Hace falta remodelar el Carlos Haya. Necesita una buena rehabilitación y quizás puede ser en esos terrenos. Me parece bien porque están bien conectados con el Materno. Se podría concentrar las actividades en esa zona tan estratégicamente situada. Me parece que sería una buena idea.