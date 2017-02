Pacientes antes que enfermas de cáncer

Imagine perder un pecho. Sin elección, de golpe y porrazo. Imagine perder todo el pelo, incluso el de las cejas y los brazos. Imagine el insomnio, los vómitos y el espejo. Imagine las cicatrices, los sofocos, la autoestima. A Esther Aguilar se le cayó el mundo el día que le diagnosticaron cáncer de mama, a sus 39 años. "Me dijeron que tenía tres bultitos y que me tenían que cortar el pecho. Fue entonces cuando me pregunté: "¿Y ahora qué?", cuenta esta malagueña tras la jornada de estética oncológica integral celebrada esta mañana por la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA) y el centro de belleza Carmen Burgos en el Museo del Patrimonio Municipal.

Para Estefanía Macías, psicóloga de ASAMMA, lo más importante cuando a una persona se le diagnostica cáncer es el "cuidado médico". Sin embargo, padecer un cáncer no sólo es "sinónimo de pérdida de salud". "Esto supone pasar por muchos otros duelos como la pérdida de imagen, de capacidades, de rutina y de confianza", enumera la joven en tono amable. Lo que antes le parecía insignificante, como levantarse de la cama, ahora le supone un reto, y mirarse al espejo sólo le hace preguntarse quién es ahora. "Es importante tener una imagen corporal positiva. ¿Qué significa esto? Aceptar y valorar tu cuerpo; rodearte de personas que te respeten; hablar con alguien de confianza; acudir a un profesional", resume.

La psicóloga hace hincapié en la importancia de cuidarse "por dentro y por fuera" durante la enfermedad. "No se es menos mujer por eso y si no mirad los ejemplos que os voy a poner a continuación", explica a una sala del MUPAM llena hasta la bandera mientras pasa diapositivas donde aparecen actrices famosas que exhiben su calva, "su enfermedad". Macías también se atreve a poner un vídeo, que se ha hecho viral en las últimas semanas, donde una chica maquilla a su madre y el resultado es "extraordinario". Varias mujeres cuchichean al ver las impactantes imágenes.

Tras la charla sobre autoestima, imagen corporal y cáncer, Carmen Burgos, propietaria del centro de belleza con su mismo nombre, coge el micro para hablar del "inicio de una aventura". "Hace unos años atendí a una clienta -enferma de cáncer- que me marcó. Tenía las piernas y el vientre hinchado. Quería un masaje y no me pude negar. Su marido me dijo que iba a seguir viniendo, así que llamé a su oncóloga y me informé antes de volver a tocarla. Desde entonces llevó pensando en este proyecto de estética oncológica integral. Sé que lo menos importante cuando te diagnostican esto es la belleza, pero la gente se interesa por su aspecto exterior y su calidad de vida", argumenta.

Desde esta semana, el centro de belleza Carmen Burgos ofrecerá una nueva línea de tratamientos "a precios asequibles que ayudan a mejorar la autoestima de la persona y a afrontar mejor la enfermedad". Para ello, Burgos contará con un equipo especializado: un nutricionista, una experta en medicina tradicional china, una especialista en micropigmentación, una fisioterapeuta y profesionales de su confianza. "Ofreceremos tratamientos de belleza específicos para la piel en cada momento del tratamiento de quimioterapia y radioterapia; la reconstrucción del pezón y areola; la eliminación de manchas y cicatrices mediante la técnica del láser; acupuntura; fisioterapia", detalla. "Estas iniciativas son muy buenas porque en los hospitales te operan, te curan, pero no se preocupan por tu autoestima, tu imagen. Les debo mucho a mis médicos, a mis oncólogos, de verdad. Miran por tu salud, pero también importa sentirse bien, sentirse mujer", reconoce Aguilar entre lágrimas. "En cuanto suben por la escalera no son pacientes, son mis clientes", concluye Burgos.