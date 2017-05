“Estamos cansados de los mosquitos, queremos soluciones efectivas”

Los mosquitos vuelven a hacer de las suyas, desesperando a los vecinos de la barriada de Guadalmar que sufren constantemente sus múltiples picaduras. Esta mañana los padres de los alumnos del colegio Julio Caro Baroja se han reunido en la puerta del centro escolar en señal de protesta pidiendo al Ayuntamiento medidas más efectivas; al igual que han decidido no llevar hoy a sus hijos al centro.

La copiosa lluvia que se ha formado a primera hora de la mañana no ha sido excusa para frenar sus demandas. “Queremos que esto sirva para que todo el mundo se entere de que estamos cansados, desesperados, ya no sabemos qué hacer. Queremos que se pongan soluciones efectivas, como las que se ponen en otras ciudades que tienen el mismo mosquito”, reclamaba Noelia Millán, madre de dos niños del colegio y vocal del AMPA. “Esta semana ha sido horrible, comenzamos el lunes con una plaga de mosquitos, auténticas nubes negras. A la hora de salida del colegio hubo niños con multitud de picaduras, había niños con 15 y 25 picaduras”, se ha quejado. “Ayer volvimos a recibir dos vídeos de un niño que tenía 15 picaduras y otra niña que tenía 33, solo en las piernas. Esto no puede seguir así”.

Los profesores también han apoyado las reclamaciones, según cuentan la situación se está volviendo incómoda. Piden soluciones efectivas y a corto plazo. Todo lo necesario para que sus hijos puedan ir con tranquilidad y seguridad al centro educativo.