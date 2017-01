La capital se consolida como gran destino de turismo urbano y cultural

El hotel Miramar prevé superar el 60% de ocupación en 2017

El director del Gran Hotel Miramar, Israel Martínez, ha valorado "la ilusión que ha despertado" este hotel, que acaba de abrir sus puertas de manera parcial en Málaga capital, y ha explicado que previsiblemente el hotel cerrará este año en torno a un 60% de ocupación, "sabiendo que estos tres meses de arranque, al no tener la disponibilidad total de habitaciones, va a ser de una manera relativa". El Miramar, de cinco estrellas gran lujo, abrió sus puertas al público este pasado domingo, 1 de enero, de manera parcial con un número determinado de habitaciones y servicios que permiten realizar un primer rodaje antes de la apertura completa, prevista para el mes de febrero o marzo, ya con todas las instalaciones a pleno rendimiento. Al respecto, Martínez ha valorado que "está viniendo mucha gente a vernos, a usar nuestros servicios del hotel y clientes a reservar habitaciones". En este sentido, ha destacado que los malagueños que viven en la ciudad "están reservando habitaciones para pasar una noche en el hotel y probarlo". "Me resultaba sorprendente que el propio malagueño que tiene casa en Málaga se quede a dormir con nosotros y eso es fantástico", ha detallado. "La verdad es que está siendo francamente ilusionante, y la percepción que tenemos nosotros de las cosas es que el cliente está muy contento con lo que está disfrutando del hotel", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que se seguirá "trabajando duro para que eso se siga manteniendo". Este establecimiento, el primer cinco estrellas gran lujo de la capital, comienza a funcionar como miembro de The Leading Hotels of the World, la marca hotelera más emblemática del mundo donde la excelencia es primordial. Este club internacional, al que sólo pertenecen algo más de 375 hoteles en 75 países, anunció la aprobación de la afiliación el pasado verano. Para Martínez, pertenecer a The Leading Hotels of the World "nos va a dar ese acercamiento al turismo de alto standing", ya que "es una empresa que está muy consolidada en el segmento de lujo y que, además, "es reconocida mundialmente, y tienen grandes especialistas trabajando en los países más importantes". / Europa press