La capital recibió ayer a casi 10.000 cruceristas procedentes de cuatro barcos

El puerto vivió ayer una intensa jornada crucerística con la presencia de cuatro buques amarrados en los diversos atraques de Levante. Y aunque en lo que llevamos de año ya han coincidido cuatro barcos turísticos en un mismo día, las escalas de ayer, constituyen hasta la fecha, las más importantes de 2017 debido al número de pasajeros llegados al puerto. Un total de 13.018 personas: 9.393 pasajeros y 2.625 tripulantes se movilizaron por los muelles y las calles malagueñas; unas cifras de récord pocas veces superadas en la historia crucerística malacitana.

Pero con independencia de esta circunstancia, la jornada de ayer jueves se significó además por la primera escala del buque de Royal Caribbean Freedom of the Seas que, en un viaje de posicionamiento trasatlántico, atracó en el puerto antes de iniciar su temporada europea con base en Barcelona. Este super hotel flotante de 338 metros de eslora y capacidad para 4.375 pasajeros construido en 2006 y reformado recientemente, sin haber estado antes en Málaga, en 2008 fue seleccionado por Royal Caribbean para iniciar sus escalas en el puerto; unas rutas con embarques y desembarques completos que finalmente cumplimentaron los buques Navigator of the Seas y Adventure of the Seas. Realizada a bordo de este barco la tradicional recepción de bienvenida con autoridades, la jornada crucerística se completó con la presencia de los buques AidaBlu, Aurora y TUI Discovery.

Con un nutrido programa de actividades y excursiones en las que los cerca de 10.000 turistas llegados pudieron elegir entre diferentes rutas por la ciudad y la provincia, la jornada también se significó por que tres de los cuatros barcos llegados repostaron atracados; un hecho que ratifica el éxito que está teniendo el transvase de combustible a este tipo de buques.