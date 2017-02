La capital roza los cuatro millones de visitantes e ingresa 1.600 millones

La oferta, por su parte, está creciendo y ya hay 18.427 plazas en todo el alojamiento reglado (hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, viviendas de uso turístico y campings). No obstante, Andrade reiteró que es insuficiente para la demanda existente y reclamó más proyectos. En cualquier caso, el concejal hizo hincapié en "seguir trabajando en la calidad para no matar la gallina de los huevos de oro", pues ve necesario captar turistas "respetuosos" con la ciudad y los vecinos para evitar las imágenes que se están viendo en otros destinos españoles más baratos.

Desde el punto de vista de la demanda, los propios españoles son los que más visitan Málaga. Tomando como referencia los viajeros alojados en hoteles, entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 alcanzaron los 516.590, un 0,2% más, siendo también los que realizaron más pernoctaciones (923.774). Dentro del mercado español, los andaluces representan el 44,5% de los turistas, seguidos de los madrileños y catalanes. Los británicos fueron el segundo mayor mercado con 102.046 turistas en los hoteles, un 23,4% más. Ese "espectacular" crecimiento en un mercado maduro implica, según Andrade, "que no tenemos techo con los británicos a pesar de todo lo que se habla". Italia, Alemania y Francia cierran las cinco primeras posiciones. Es especialmente destacable el aumento del 30% de los Países Bajos, hasta alcanzar la sexta posición con 40.181 viajeros en los hoteles, o del 20% en Estados Unidos, que ya representa el séptimo principal mercado en la capital con 34.525 viajeros. En el polo opuesto hubo un importante descenso del 12,8% del turismo chino.

La capital malagueña ha apostado por el turismo como fuente de ingresos y los datos obtenidos son cada vez mayores, hasta el punto que Málaga se ha convertido en la segunda capital española con la mayor ocupación media anual de los hoteles, un 76%, siendo superada solo por Barcelona, que no alcanza el 80%. La evolución es ascendente. La ciudad recibió entre noviembre de 2015 y octubre de 2016 -se ha utilizado como metodología la temporada turística- a 3,95 millones de visitantes, lo que supone el mayor dato de su historia y un 5,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esos visitantes se dividen en excursionistas, es decir, aquellos que visitan la ciudad pero no pernoctan en ella -fueron 2,14 millones de personas- y los turistas, que son aquellos que sí duermen en la capital (1,80 millones). La actividad de todos esos visitantes generó un ingreso de 1.609,2 millones de euros, de los cuales 1.094 se consideran directos y el resto indirectos. Así se indica en el Observatorio Turístico Ciudad de Málaga 2016 que fue presentado ayer por el concejal de Turismo, Julio Andrade, el director del área, Javier Hernández, y el director del Convention Bureau, Francisco Quereda.

El Ayuntamiento reconoce que ha habido quejas por el precio hotelero

Cuando hay más demanda que oferta los precios suben, máxime en un sector como el hotelero que ha estado viendo mermada su rentabilidad durante años por la crisis económica. No obstante, el concejal de Turismo, Julio Andrade, reconoció ayer que ha habido quejas de asistentes a congresos por el precio de las habitaciones y apeló a la necesidad de una moderación. "Málaga está de moda y hay un efecto llamada aunque nos preocupa no ser competitivos respecto a otros destinos urbanos en precio", señaló el concejal, quien adelantó que habrá una reunión con el sector el 22 de marzo para analizar este asunto. El presidente del Foro del Turismo Málaga-Costa del Sol y hotelero, José Carlos Escribano, aseguró en un acto posterior que los precios "no están subiendo al 10% como se dice sino en torno a un 5%".