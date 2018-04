La carta a la Casa Real: "La investigación ha sido un fiasco"

"Quiero denunciar una realidad que todavía me sobrecoge pues jamás hubiese imaginado la cantidad de trabas con las que me he encontrado, sobre todo por parte de aquellos que en teoría están al servicio de la ciudadanía y también del lado de las víctimas". Así comienza el escrito que la familia de Lucía Garrido ha remitido a distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Justicia, del Interior y la Casa Real, para contribuir "a que se corrijan tantas actitudes y actos reprobables que no caben en un Estado de Derecho". Rosa Garrido, la autora, recuerda que su hermana se había "cansado de acudir a la Guardia Civil y a los juzgados para denunciar una situación terrible de malos tratos y amenazas por parte de su pareja", que la hizo -supuestamente- "vivir al límite de la desesperación y del miedo, máxime cuando aquellos que podían haberla protegido la abandonaron a su suerte".

Asimismo, refleja en la carta que la investigación "ha sido un fiasco" y que aún lee "con rabia" el auto dictado por el Juzgado número 1 de Malaga con fecha de 2007, cuando a la fallecida "se le negó una orden de protección", sin dar, "credibilidad a sus temores de que algo malo iba a suceder". "Me contaba que vivía encerrada en su casa, con las persianas bajadas por miedo a que su marido le arrojara algún animal venenoso. La finca de Los Naranjos era un centro de referencia de recogida de animales exóticos en Andalucia", continúa Rosa, que explica que su hermana era "una luchadora y no aceptaba los chantajes ni las amenazas". Y a renglón seguido se pregunta si alguien imagina lo que supone "oír los rugidos de los leones y de los tigres durante días porque -su pareja- no les daba de comer como amenaza hacia ella". Desde la Casa Real respondieron que, dado que el caso está sometido a un procedimiento judicial al reabrirse el sumario, "no se puede intervenir pues podría considerarse que se realiza una injerencia en el papel de los implicados en el proceso".